Як демонізують оральні контрацептиви — гінекологиня розвіяла найпоширеніші міфи про КОК

Чи дійсно комбіновані оральні контрацептиви здатні призводити до безпліддя або лікувати його, викликати ранній клімакс або налагоджувати гормональний фон?

Лікарка-акушерка і гінекологиня Ольга Білоконь розповіла дев’ять міфів про КОК.

“КОК може призвести до безпліддя”

Прийом КОК ніяк не впливає на фертильність жінки, — пише Ольга Білоконь у своєму блозі.

Якщо ви перестали приймати КОК, то шанси завагітніти у вас такі самі, як і до їх прийому.

“КОК допомагає вилікувати безпліддя”

КОК не лікують безпліддя. Ніколи. Винятків немає.

“КОК викликають ранній клімакс”

Це неможливо навіть у теорії. У цьому легко переконатися, прочитавши склад і механізм дії цих препаратів.

“КОК збережуть яйцеклітини та відтермінують клімакс”

Ніщо не може відтермінувати клімакс, зокрема КОК. І яйцеклітини вони, звичайно, не зберігають.

“КОК налагодять ваш гормональний фон, вилікують хвороби та підготують після викидня до нової вагітності”

Комбіновані оральні контрацептиви можуть використовуватися для симптоматичного лікування деяких захворювань, але ви повинні мати точний діагноз (а не просто порушення менструального циклу).

Зрозумійте, яка мета прийому КОК. Можливо, вони вам взагалі не потрібні. А, може, є кращі альтернативи.

Загалом ці препарати можуть, але не обов’язково мають використовуватися з лікувальною метою.

Тому неправильно змушувати вас приймати КОК, якщо ви цього категорично не хочете.

Завжди є альтернативи, і насильство (пий або помри) неприпустимо.

Це швидше говорить про неосвіченість фахівця, а не про гостру потребу прийому контрацептивів.

“КОК призводять до раку”

Ризик ракових захворювань врівноважується під час прийому КОК.

Він варіюється від віку жінки.

Тому якщо вам 40+, ви маєте значимі фактори ризику (у родині вже були випадки раку молочної залози, ви страждаєте на ожиріння тощо), то ви можете розглянути альтернативи гормональній контрацепції:

Негормональна спіраль. Презервативи. Перев’язування маткових труб. Вазектомія.

За даними досліджень, ризики розвитку раку молочної залози при вживанні алкоголю (від трьох до шести алкогольних напоїв на тиждень) зростають більше, ніж на фоні використання гормональних методів контрацепції, зокрема КОК.

Гормональная контрацепція знижує ризики розвитку раку яєчників, ендометрію і навіть колоректального раку.

“Після того, як ви перестанете приймати КОК, ваш менструальний цикл порушиться”

Насправді ваш цикл буде таким самим, як і до прийому КОК. А якщо через три-шість місяців він не відновився, то потрібно здати аналізи на гормони та з’ясувати, у чому причина.

“Перед прийомом КОК потрібно здати аналізи”

Однозначно варто поговорити з вашим лікарем, показати йому свої груди, шийку матки та виміряти артеріальний тиск.

Якщо за результатами огляду лікар вирішить, що вам потрібно здати аналізи, ви підете та зробите їх. Інакше не треба.

“КОК — дуже шкідливі таблетки. Краще вже аборт, але тільки не вони”

КОК — другий у світі за популярністю метод контрацепції (хоча між країнами є сильні відмінності).

Ці препарати мають побічні ефекти. Деяким жінкам вони категорично протипоказані. Деяким не підходять. Хтось їх просто уникає та вибирає для себе щось інше.

Це нормально. Всі ми різні, але аборт нічим не кращий за КОК, а навпаки — гірший.

КОК — не хороші й не погані. Вони просто мають бути підібрані індивідуально з урахуванням ваших побажань, показань, протипоказань, сімейного анамнезу, індивідуальної непереносимості тощо.

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