Дорослі фільми, близькість, згода: підліткам влаштовують безкоштовні лекції про секс

У Києві підліткам пропонують безкоштовно доєднатися до лекцій на теми, які не завжди є частиною шкільної програми: згода, мастурбація, порно, контрацепція, прийняття тіла та емоцій.

Серію зустрічей організовує Фонд Олени Пінчук. До участі запрошують підлітків 12-17 років. Форму реєстрації має заповнити дорослий.

А присутніми на самій лекції будуть лише підлітки та лектор чи лекторка, аби підлітки почувалися більш вільно та комфортно.

Безплатні лекції з сексуальної освіти

У фонді кажуть, що такі лекції — це спосіб підтримати підлітків у період дорослішання, дати їм достовірну інформацію про тіло, стосунки та безпеку. Саме тому організатори обрали формат, де можна відкрито говорити про важливе.

Директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк, підкреслює:

Ми досі або ігноруємо, або демонізуємо сексуальну освіту. Але насправді сучасна сексосвіта — це найкращий спосіб підтримати дитину на шляху дорослішання.

— Це про безпеку, згоду, здорову сексуальність і повагу. І така чесна відверта розмова — наша відповідальність як дорослих, — коментує Ольга Сердюк.

Що і коли: розклад лекцій

Лекції пройдуть у просторі Dialog Hub, на вулиці Володимирській, 43. Участь безкоштовна.

17 липня, 16:00

Як дорослі фільми впливають на наші очікування від сексу, самооцінку й уявлення про близькість.

Чому те, що бачимо на екрані, не завжди має стосунок до реального досвіду — і як зрозуміти, що підходить саме тобі.

Лектор — Єн, сексолог, медичний блогер, модель фільмів для дорослих.

Реєстрація за посиланням.

31 липня, 16:00

Про мастурбацію, особисті межі й згоду.

Як навчитися слухати себе, розпізнавати власні бажання й змогу чітко сказати “ні”, якщо тобі некомфортно.

Лекторка — Анна Галаєва, лікарка, популяризаторка сексуальної освіти.

Реєстрація за посиланням.

14 серпня, 16:00

Що робити, коли здається, що з твоїм тілом або емоціями щось не так.

Як приймати своє тіло й знаходити способи підтримати себе в непрості періоди.

Лекторка — Нонна Телюх, психологиня

Реєстрація за посиланням.

28 серпня, 16:00

Про презервативи без міфів.

Як обрати, як правильно користуватись і чому це важливо — з практичними прикладами та відповідями на незручні питання.

Лектор — Валентин Бобруйко, соціальний працівник, експерт з безпечних стосунків.

Реєстрація за посиланням.

Підлітки — вразлива група населення, на яку буквально полюють нечесні та небезпечні люди. Зокрема вебкам атакує школярок. Читай далі: як обіцянки легких грошей заманюють неповнолітніх у стрімінги для дорослих.

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