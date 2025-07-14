Дорослі фільми, близькість, згода: підліткам влаштовують безкоштовні лекції про секс

Фото Pexels У Києві підліткам пропонують безкоштовно доєднатися до лекцій на теми, які не завжди є частиною шкільної програми: згода, мастурбація, порно, контрацепція, прийняття тіла та емоцій. Серію зустрічей організовує Фонд Олени Пінчук. До участі запрошують підлітків 12-17 років. Форму реєстрації має заповнити дорослий. А присутніми на самій лекції будуть лише підлітки та лектор чи лекторка, аби підлітки почувалися більш вільно та комфортно.Безплатні лекції з сексуальної освіти У фонді кажуть, що такі лекції — це спосіб підтримати підлітків у період дорослішання, дати їм достовірну інформацію про тіло, стосунки та безпеку. Саме тому організатори обрали формат, де можна відкрито говорити про важливе. Директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк, підкреслює: Ми досі або ігноруємо, або демонізуємо сексуальну освіту. Але насправді сучасна сексосвіта — це найкращий спосіб підтримати дитину на шляху дорослішання. — Це про безпеку, згоду, здорову сексуальність і повагу. І така чесна відверта розмова — наша відповідальність як дорослих, — коментує Ольга Сердюк. Читати на тему Чому важливо починати секс-освіту з дитинства та як правильно спілкуватися про інтим з дитиною Коли і як починати розмову про статеве виховання: що треба обговорити з дитиною. Що і коли: розклад лекцій Лекції пройдуть у просторі Dialog Hub, на вулиці Володимирській, 43. Участь безкоштовна. 17 липня, 16:00 Як дорослі фільми впливають на наші очікування від сексу, самооцінку й уявлення про близькість. Чому те, що бачимо на екрані, не завжди має стосунок до реального досвіду — і як зрозуміти, що підходить саме тобі. Лектор — Єн, сексолог, медичний блогер, модель фільмів для дорослих. Реєстрація за посиланням. 31 липня, 16:00 Про мастурбацію, особисті межі й згоду. Як навчитися слухати себе, розпізнавати власні бажання й змогу чітко сказати “ні”, якщо тобі некомфортно. Лекторка — Анна Галаєва, лікарка, популяризаторка сексуальної освіти. Реєстрація за посиланням. 14 серпня, 16:00 Що робити, коли здається, що з твоїм тілом або емоціями щось не так. Як приймати своє тіло й знаходити способи підтримати себе в непрості періоди. Лекторка — Нонна Телюх, психологиня Реєстрація за посиланням. 28 серпня, 16:00 Про презервативи без міфів. Як обрати, як правильно користуватись і чому це важливо — з практичними прикладами та відповідями на незручні питання. Лектор — Валентин Бобруйко, соціальний працівник, експерт з безпечних стосунків. Реєстрація за посиланням. Підлітки — вразлива група населення, на яку буквально полюють нечесні та небезпечні люди. Зокрема вебкам атакує школярок. Читай далі: як обіцянки легких грошей заманюють неповнолітніх у стрімінги для дорослих. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: освіта, Поради сексолога, Саморозвиток, Секс Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter