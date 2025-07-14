Для тебе Освіта

Дорослі фільми, близькість, згода: підліткам влаштовують безкоштовні лекції про секс

Марія Бондар, редакторка сайту 14 Липня 2025, 15:00
Лекції про секс для підлітків
Фото Pexels

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