Секс-календар: як і навіщо планувати близькість — відповідає сексологиня

Якщо ви з партнером уже тривалий час разом, інтимна близькість може стати рутинною частиною стосунків. Дехто навіть практикує підхід, коли займатися сексом доводиться без власного бажання – бо “треба” чи “давно не було”. Тим часом сексологи вже знайшли вирішення цієї проблеми. Тож, що таке секс-календар, як і навіщо планувати близькість?

На це та кілька супутніх запитань відповіла популярна сексологиня Ольга Василенко в Instagram.

Я нерідко чую, що людей дратує та лякає сама ідея такого календаря. І добре, коли у вас однаковий сексуальний темперамент із партнером та секс щодня або через день. Таким людям справді важко зрозуміти, навіщо потрібен календар.

— Але коли це не про вас, коли ви забуваєте про секс і його немає тижнями чи навіть місяцями, коли вас це не влаштовує — такий графік побачень дуже рятує! — пояснює експертка.

Кому варто спробувати ведення секс-календаря

Якщо ви звикли задовольняти потреби партнера за першим покликом, всупереч власним бажанням, введення секс-календаря дасть вам можливість і час підготуватися (наприклад, обрати гарну білизну, антураж), налаштуватися, відчути збудження. Крім того, це допоможе уникнути напружених моментів: “Ану ж сьогодні підійде?”

Ольга Василенко уточнює: календар не позбавляє вас можливості сказати “ні”. Саме навпаки — все чесно і відкрито. А те, наскільки загадковою, грайливою, збуджувальною буде інтимна близькість, залежить тільки від вас, а не від визначення “секс-календар”, що здається нудним.

Чи справді планування близькості вбиває романтику

Сексологиня твердить: для деяких пар секс-календар стане рятівником і справжнім відкриттям. Він не зруйнує спонтанність та романтику, а навпаки — розпалить вогонь пристрасті з новою силою.

Пам’ятаєте, як ви ходили на побачення ще до того, як почали жити разом? А як готувалися до сексу під час таких побачень: приймали душ, підбирали гарну білизну та уявляли, як усе відбуватиметься? Спробуйте повернутися до цього стану.

— Пам’ятаєте, як чудово це підігрівало ваше бажання тоді й налаштовувало на потрібний лад? Уявіть, що ви організовуєте такі самі побачення, які закінчаться сексом, — радить експертка.

Вона запевняє, що близькість “за розкладом” може перетворитися на побачення з коханою людиною, якого вам так бракувало!

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