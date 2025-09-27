Тишина в спальне: почему после родов исчезает секс и что с этим делать

Секс — естественная и важная часть жизни большинства людей. Но после беременности и родов интимность для многих женщин перестает быть такой простой.

Потеря сексуального влечения, изменения в восприятии собственного тела, гормональные колебания и общее эмоциональное истощение — все это может влиять на отношения пары.

Об этом пишет BBC.

Звезда британского реалити-шоу и фитнес-тренер Холли Хейган-Блайт честно призналась: после рождения сына она столкнулась с полной потерей желания.

По ее словам, в тот период она могла прямо сказать мужу:

Знаешь, если ты больше никогда ко мне не прикоснешься, мне будет все равно.

Любая нежность — объятия или прикосновения — начинали восприниматься ею как сигнал к сексу, а этого она совершенно не хотела.

В результате даже проявления любви стали ассоциироваться с негативом, и Холли начала избегать их.

Почему это происходит

Сексолог и терапевт по вопросам отношений Рейчел Голд отмечает, что в обществе до сих пор существует миф о шестинедельном дедлайне. Многие женщины после послеродового осмотра думают, что именно тогда нужно снова начинать сексуальную жизнь.

На самом деле каждая пара проходит этот этап по-своему, и никаких жестких сроков здесь нет.

Гинеколог Дженнифер Линкольн объясняет, что после родов в организме женщины запускается целый ряд процессов восстановления. Матке требуется около шести недель, чтобы вернуться к обычному размеру, должны зажить разрывы или швы.

К этому добавляются резкие гормональные изменения. Уровни эстрогена и прогестерона падают, что может приводить к сухости влагалища и дискомфорту во время секса.

Линкольн подчеркивает: первые дни после родов — не менее острый гормональный период, чем сама менопауза.

Роль партнера и откровенность

Ситуация у Холли улучшилась только после откровенного разговора с мужем. Она попросила договориться: ее прикосновения и объятия не должны автоматически означать приглашение к сексу.

Это сняло напряжение и помогло сохранить тепло в отношениях без давления.

Ее супруг признался, что переживал, что вдруг она больше не считает его привлекательным.

Но Холли объяснила, что проблема не в нем — это ее временное состояние, связанное исключительно с физическим и эмоциональным восстановлением.

С похожими трудностями сталкиваются не только женщины. На той же программе одна из слушательниц рассказала: спустя три месяца после родов именно ее партнер потерял интерес к сексу.

Для нее это стало источником неуверенности и отчуждения. Эксперты подчеркивают: мужчины тоже могут переживать кризис после появления ребёнка, но далеко не всегда решаются говорить об этом открыто.

Что советуют специалисты

Эксперт по вопросам родительства Флер Паркер уверена, что честный разговор о чувствах и ожиданиях способен стать настоящим спасением для пары. Главное — не думать, что партнер сам все поймет.

Рейчел Голд добавляет, что универсального времени для восстановления интимной жизни не существует. Каждая пара должна пройти этот путь в собственном ритме, учитывая физическое и эмоциональное состояние обоих.

Доктор Линкольн рекомендует не стесняться обращаться за помощью к профессионалам — как к секс-терапевтам, так и к врачам. Иногда именно медицинская проблема становится причиной дискомфорта.

