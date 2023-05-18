Сильно травмує чи навпаки — приносить користь? Як партнерські пологи впливають на жінку, чоловіка та стосунки у парі

Народження дитини — відповідальний момент для обох батьків. Готуватися до появи дитини на світ родина починає тоді, коли дізнається про вагітність жінки. Саме тоді вже пара замислюється, де та як мати буде народжувати. Виникають розмови про партнерські пологи.

Існує багато упереджень щодо таких пологів, одні підтримують таке рішення партнерів, інші вважають, що це недоречно. Але переважна більшість жінок хотіли б під час пологів мати людину, яка могла б підтримати, заспокоїти та допомогти дати нове життя.

Ми розберемо переваги та недоліки партнерських пологів, чим це допомагає жінці, як впливає на стосунки у парі. А також ти дізнаєшся, як батькам підготуватися до партнерських пологів.

В Україні тенденція на партнерські пологи почала розвиватися відносно недавно. Мабуть, через те, що панували якісь радянські упередження та переконання. А в країнах Європи партнерські пологи — це вже давно звичний підхід батьків до появи дитини на світ.

Як партнерські пологи впливають на жінку

Існує думка, що жінки хочуть змусити чоловіків прожити їхній біль та побачити муки, які вони проходять, пропонуючи їм бути присутніми на пологах. Утім, на пологах можуть бути присутні не лише партнери, а й близькі родичі.

Ще у 1985 році у ВООЗ заявили, що самопочуття породіллі покращується, коли під час переймів та пологів біля неї перебуває близька людина. Таку тезу згодом підтверджували на різних визначальних медичних конференціях.

Дослідження 15 тис. жінок показало, що підтримка близької людини під час пологів:

допомагає рідше застосовувати анестезію;

знижує ризик ускладнень при пологах та необхідність кесаревого розтину (на 20%);

скорочує період пологів (в середньому на 35 хвилин).

Утім, у партнерських пологах є свої прихильники та критики. Французький акушер Мішель Оден вважає, що партнер на пологах може нашкодити, бо створить зайвий стрес для жінки.

Але партнер під час пологів може бути не лише моральною підтримкою, а й захисником.

Він може контролювати дії медичного персоналу та виступати проти певних процесів, які можуть травмувати жінку чи дитину, як-от застосування акушерських шпиць.

Також може не дати персоналу залякати жінку, нехтувати правилами чи бути не коректними у спілкуванні.

Безперервна допомога з боку партнера допомагає почуватися в безпеці, не бути на самоті та вірити в те, що все буде добре, і бути здатними впоратися з болем. Адже партнери під час пологів можуть бути не лише спостерігачами, а й активними учасниками. Тобто вони можуть підказувати породіллі, як дихати, робити масаж, тримати за руку, допомогти сконцентруватися тощо.

Як партнерські пологи впливають на чоловіка

Чоловікам треба час, щоб усвідомити, що вони стали батьками. Партнерські пологи стають етапом саме до усвідомленого батьківства. Якщо чоловік тримається осторонь під час вагітності, не підтримує породіллю під час пологів, а згодом і після народження дитини, — це стає розчаруванням для обох партнерів.

Якщо чоловік не допомагав жінці протягом вагітності, то присутність на пологах дійсно може стати стресовим досвідом. Але якщо чоловік братиме участь у всіх етапах підготовки до пологів від вивчення інформації про розвиток плода до покупки необхідних речей, то цей перехід до батьківства станеться природно.

Згідно з дослідженнями, про готовність бути присутнім під час пологів переважно говорять одружені чоловіки, які чекають на заплановану дитину. Вони залучені у вагітність дружини, ходять разом на прийоми лікарів, УЗД, цікавляться станом вагітної тощо.

Безумовно, партнерські пологи — це випробування. Багато чоловіків навіть відчувають страх і хвилюються більше за жінок. Чоловіки відчувають дискомфорт, якщо не знають, чим допомогти своїй партнерці. Також їх може “вибити з колії”, якщо медичний персонал не звертає на них увагу чи не дослухається до їхніх прохань. Також на самопочуття та впевненість чоловіка на пологах впливає те, чи відвідували вони спеціальні курси підготовки.

Шокувати чоловіка на пологах також можуть біль партнерки, вигляд крові, тривалість переймів. Багато з них навіть не замислюються, наскільки це дійсно важко.

Але понад 82% чоловіків, присутніх на партнерських пологах, пишалися батьківством і відчували вдячність своїм дружинам чи партнеркам, хоча половина з них відчувала тривогу і знервованість.

Існує думка, що присутність на пологах може травмувати чоловіка, і краще йому не бачити, як відбувається цей процес.

Але переважно чоловіків травмують не пологи жінки, а саме батьківство.

Вони також можуть переживати післяпологову депресію. Це може статися, якщо у нього ще до пологів були певні проблеми та депресивні епізоди. Також на це впливає його готовність стати батьком та прийняти таку відповідальність. Тобто це залежить не так від присутності на пологах, як індивідуально від самої людини.

Ще акушери та фахівці наголошують, що деякі чоловіки не здатні впоратися зі стресом партнерських пологів, бо не можуть осягнути новий досвід, відчути повагу та вдячність.

Як партнерські пологи впливають на стосунки у парі

Під час ухвалення рішення про партнерські пологи більшість пар бояться, що це вплине на їхнє сексуальне життя. Деякі жінки не хочуть, щоб чоловік бачив їх у такому “непривабливому” стані, адже бояться, що це може зменшити його потяг. Але молодим батькам варто зрозуміти, що після появи дитини сексуальне життя змінюється в будь-якому випадку.

Найбільшою причиною стає необхідність реабілітації для жінки після пологів. Але зміни відбуваються й у чоловічому організмі.

Протягом першого року батьківства рівень тестостерону в організмі чоловіка падає приблизно на третину. А у чоловіків, які активно допомагають у догляді за дітьми протягом трьох і більше годин на день, спостерігається подальше падіння рівня тестостерону ще на 20%.

Крім цього, сексуальне життя тимчасово погіршується через нестачу сну, вільного часу, несприйняття свого тіла після пологів, високий рівень пролактину і низьке фізіологічне збудження жінки як наслідок тощо.

Як підготуватися до партнерських пологів

Рішення про партнерські пологи має бути усвідомленим, до них треба ретельно готуватися. Можливо, пара має обговорити та пропрацювати це питання з сімейним психологом, щоб об’єктивно оцінити стан обох партнерів та готовність до такого кроку.

Якщо пара вирішила проводити партнерські пологи, то краще разом проходити усю вагітність: ходити на обстеження, підготовчі курси, вивчати матеріали про народження дітей, консультуватися з лікарями тощо.

Слід відповідально підійти до вибору клініки, завчасно попередити лікарів про таке рішення та обговорювати з ними усі деталі. Адже партнер перед пологами теж має пройти певні обстеження, як-от флюорографію та мазок на стафілокок. Також треба заповнити необхідну документацію.

Якщо партнер не впевнений у своєму бажанні бути присутнім на пологах, йому краще відразу про це сказати. А жінці краще насильно не змушувати його це робити.

Партнери мають взаємодіяти з медперсоналом, а на самих пологах чоловік не повинен заважати. Він також має виконувати вказівки медиків та робити так, щоб дружина слухалася лікарів, а не звертала увагу лише на нього.

Що треба робити батькам, щоб підготуватися до партнерських пологів:

читати відповідну літературу, щоб розуміти природу цього процесу;

спільно відвідувати школу батьківства, де розповідають, з чого пологи починаються, як проходить процес та чим він закінчується, і яка роль відводиться партнеру;

спільно проводити багато часу. Під час пологів партнер має вміти відчувати дружину;

не соромитися ставити лікарям запитання, які турбують, проговорювати усі моменти. Важливо, щоб була довіра до медперсоналу.

Три етапи партнерських пологів

Перший етап триває у середньому 8-12 годин. Партнер має заспокоїти жінку, слідкувати за диханням, робити масаж. Саме в цей період треба прибрати тривожний стан жінки. Одразу треба вирішити, чи буде чоловік присутнім протягом усього процесу, бо не всі можуть витримати момент народження.

Другий етап — це саме пологи. Треба визначитися, чи буде чоловік біля дружини, тримати її за руку, заспокоювати, чи залишиться до моменту саме народження. Рекомендують перебувати поряд з дружиною до кінця усього процесу.

Під час третього етапу батьку краще бути поряд з немовлям. Перший контакт з новонародженою дитиною дуже важливий. Але завжди треба пам’ятати — не варто заважати медперсоналу.

Молоді батьки стикаються з багатьма проблемами після народження дитини. Вони постійно відчувають втому та можуть зганяти злість одне на одному. Раніше ми розповідали, як зберегти стосунки після народження дитини.

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