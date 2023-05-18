Сімейні стосунки

Сильно травмує чи навпаки — приносить користь? Як партнерські пологи впливають на жінку, чоловіка та стосунки у парі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Травня 2023, 17:00
Партнерські пологи: як підготуватися і що знати
Фото: Pexels

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