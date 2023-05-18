Семейные отношения

Сильно травмирует или наоборот — приносит пользу? Как партнерские роды влияют на женщину, мужчину и отношения в паре

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 мая 2023, 17:00
Партнерські пологи: як підготуватися і що знати
Фото: Pexels

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