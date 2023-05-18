Сильно травмирует или наоборот — приносит пользу? Как партнерские роды влияют на женщину, мужчину и отношения в паре

Рождение ребенка — ответственный момент для обоих родителей. Готовиться к появлению ребенка на свет семья начинает тогда, когда узнает о беременности женщины. В это время пара уже начинает задумываться где и как молодая мам будет рожать. В паре начинаются разговоры о партнерских родах.

Существует много предубеждений по поводу таких родов, одни поддерживают такое решение партнеров, другие считают, что это неуместно. Но большинство женщин хотели бы во время родов иметь рядом людей, которые могли бы поддержать, успокоить и помочь дать новую жизнь.

Мы разберем преимущества и недостатки партнерских родов, чем помогает женщине, как влияет на отношения в паре. А также ты узнаешь, как родителям подготовиться к партнерским родам.

В Украине тенденция на партнерские роды начала развиваться относительно недавно. Наверное, потому, что в обществе преобладали какие-то советские предубеждения и взгляды касательно этого вопроса. А в странах Европы партнерские роды — это уже давно привычный подход родителей к появлению ребенка на свет.

Как партнерские роды влияют на женщину

Есть мнения, что женщины хотят заставить мужчин прожить их боль и увидеть мучения, которые они проходят, предлагая им присутствовать на родах. Но на родах могут присутствовать не только партнеры, но и родственники. Еще в 1985 году в ВОЗ заявили, что самочувствие роженицы улучшается, когда во время схваток и родов возле нее находится близкий человек. Такой тезис впоследствии подтверждали на различных медицинских конференциях.

Исследование 15 тыс. женщин показало, что поддержка близкого человека во время родов:

помогает реже применять анестезию;

снижает риск осложнений при родах и необходимости кесарева сечения (на 20%);

сокращает период родов (в среднем на 35 минут).

Впрочем, партнерские роды имеют своих сторонников и критики. Французский акушер Мишель Оден считает, что партнер на родах может навредить, потому что создаст лишний стресс для женщины.

Но партнер при родах может быть не только моральной поддержкой, но и защитником.

Он может контролировать действия медицинского персонала и выступать против определенных процессов, которые могут травмировать женщину или ребенка, например, применение акушерских спиц.

Также может не дать персоналу запугать женщину, пренебрегать правилами или быть некорректными в общении.

Непрерывная помощь со стороны партнера помогает чувствовать себя в безопасности, не быть в одиночестве или верить в то, что все будет хорошо и быть способными справиться с болью. Ведь партнеры на родах могут быть не только наблюдателями, но и активными участниками. То есть они могут подсказывать роженице, как дышать, делать массаж, держать за руку, помочь сконцентрироваться.

Как партнерские роды влияют на мужчину

Мужчинам нужно время, чтобы понять, что они стали отцами. Партнерские роды становятся этапом именно к осознанному отцовству. Если мужчина держится в стороне во время беременности, не поддерживает роженицу во время родов, а впоследствии и после рождения ребенка, — это становится разочарованием для обоих партнеров.

Если мужчина не помогал женщине во время беременности, то присутствие на родах действительно может стать стрессовым опытом. Но если мужчина примет участие во всех этапах подготовки к родам, от изучения информации о развитии плода до покупки необходимых вещей, то переход к отцовству произойдет естественно.

Согласно исследованиям, о готовности присутствовать во время родов преимущественно говорят женатые мужчины, ожидающие запланированного ребенка. Они вовлечены в беременность жены, ходят вместе на приемы врачей, УЗИ, интересуются состоянием беременной и т.д.

Безусловно, партнерские роды — это испытание. Многие мужчины даже испытывают страх и волнуются больше женщин. Мужчины испытывают дискомфорт, если не знают, чем помочь своей партнерше. Также их может “выбить из колеи”, если медицинский персонал не обращает на них внимание или не прислушивается к их просьбам. Также на самочувствие и уверенность мужчины на родах влияет, посещали ли они специальные курсы подготовки.

Шокировать мужчину на родах также могут боль партнерши, вид крови, продолжительность схваток. Многие даже не задумываются, насколько это действительно тяжело.

Но более 82% мужчин, присутствующих на партнерских родах, гордились отцовством и испытывали благодарность своим женам или партнершам, хотя половина из них испытывала тревогу и нервозность.

Есть мнения, что присутствие на родах может травмировать мужчину, и лучше ему не видеть, как происходит этот процесс.

Но преимущественно мужчин травмируют не роды женщины, а само отцовство.

Они также могут переживать послеродовую депрессию. Это может произойти, если у него еще до родов были проблемы и депрессивные эпизоды. Также влияет его готовность стать отцом и принять такую ответственность. То есть, это зависит не столько от присутствия на родах, сколько индивидуально от самого человека.

Еще акушеры и специалисты отмечают, что некоторые мужчины не способны справиться со стрессом партнерских родов, потому что не могут постичь новый опыт, почувствовать уважение и благодарность.

Как партнерские роды влияют на отношения в паре

При принятии решения о партнерских родах большинство пар опасаются, что это повлияет на их сексуальную жизнь. Некоторые женщины не хотят, чтобы мужчина видел их в таком “непривлекательном” состоянии, ведь боятся, что это может уменьшить его влечение. Но молодым родителям следует понять, что после появления ребенка сексуальная жизнь меняется в любом случае.

Наибольшей причиной становится необходимость реабилитации для женщин после родов. Но перемены происходят и в мужском организме.

В течение первого года отцовства уровень тестостерона в организме мужчины падает примерно на треть. А у мужчин, активно помогающих в уходе за детьми в течение трех и более часов в день, наблюдается дальнейшее падение уровня тестостерона еще на 20%.

Кроме этого, сексуальная жизнь временно ухудшается из-за нехватки сна, свободного времени, неприятия своего тела после родов, высокого уровня пролактина и низкого физиологического возбуждения женщины как следствие и т.д.

Как подготовиться к партнерским родам

Решение о партнерских родах должно быть осознанным, к ним нужно тщательно готовиться. Возможно, пара должна обсудить и проработать этот вопрос с семейным психологом, чтобы объективно оценить состояние обоих партнеров и готовность к такому шагу.

Если пара решила проводить партнерские роды, то лучше вместе проходить всю беременность: ходить на обследование, подготовительные курсы, изучать материалы о рождении детей, консультироваться с врачами.

Следует ответственно подойти к выбору клиники, предупредить врачей о таком решении и обсуждать с ними все детали. Ведь партнер перед родами тоже должен пройти определенные обследования, например флюорографию и мазок на стафилококк. Также нужно заполнить необходимую документацию.

Если партнер не уверен в своем желании присутствовать на родах, ему лучше сразу сказать об этом. А женщине лучше насильно не заставлять его это делать.

Партнеры должны взаимодействовать с медперсоналом, а на родах мужчина не должен мешать. Он также должен следовать указаниям медиков и делать так, чтобы жена слушалась врачей, а не обращала внимание только на него.

Что нужно делать родителям, чтобы подготовиться к партнерским родам:

читать соответствующую литературу, чтобы понимать природу этого процесса;

совместно посещать школу отцовства, где рассказывают, с чего роды начинаются, как проходит процесс и чем он заканчивается и какая роль отводится партнеру;

совместно проводить много времени. Во время родов партнер должен уметь чувствовать жену;

не стесняться задавать врачам беспокоящие вопросы, проговаривать все моменты. Важно, чтобы было доверие к медперсоналу.

Три этапа партнерских родов

Первый этап длится в среднем 8-12 часов. Партнер должен успокоить женщину, следить за дыханием, делать массаж. Именно в этот период нужно убрать тревожное состояние женщины. Сразу нужно решить, будет ли мужчина присутствовать на протяжении всего процесса, потому что не все могут выдержать момент рождения.

Второй этап — это именно роды. Надо определиться, будет ли мужчина рядом с женщиной, держать ее за руку, успокаивать, останется ли до момента рождения. Рекомендуют находиться рядом с супругой до конца всего процесса.

Во время третьего этапа отцу лучше быть рядом с младенцем. Первый контакт с новорожденным ребенком очень важен. Но всегда нужно помнить — не стоит мешать медперсоналу.

Молодые родители сталкиваются со многими проблемами после рождения ребенка. Они постоянно чувствуют усталость и могут сгонять злость друг на друге. Ранее мы рассказывали, как сохранить отношения после рождения ребенка.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!