Секс после родов: когда можно, почему нужно ждать и как меняется женский организм

Рождение ребенка меняет жизнь родителей. Всю любовь, заботу и волнения нужно посвящать малышу. Но кроме того, что посвятить себя родительству, нужно уделять внимание и партнеру. Секс является большой частью отношений в паре, но после родов нужно некоторое время воздержаться от него.
Роды — это сложный физиологический процесс и большой стресс для организма женщины. Иногда во время родов могут возникнуть разрывы или травмы половых органов. Даже если все прошло хорошо, органам нужно время, чтобы восстановиться.
Акушер-гинеколог высшей категории Наталья Шемякина рассказала для 24 канала, когда после родов можно возвращать секс в жизнь пары, а также на что обратить внимание, чтобы он доставлял удовольствие.
Эксперт отмечает, что после вагинальных родов или операции кесарево сечение половую жизнь можно восстанавливать после 42 суток. В это время завершается послеродовой период. В течение 42 суток после родов у женщины могут быть:
Через месяц – полтора после родов женщина должна пройти профилактический осмотр у акушера-гинеколога. В ходе этого осмотра могут:
После родов у женщины происходят некоторые функциональные изменения влагалища. Но его анатомия довольно быстро возвращается к первоначальным показателям.
Под влиянием гормонов и многих физико-химических процессов, происходящих во время беременности, влагалище готовится к прохождению ребенка родовыми путями.
Под влиянием гормонов и многих физико-химических процессов, происходящих во время беременности, влагалище готовится к прохождению ребенка родовыми путями.
Мышцы становятся более расслабленными, слизистая несколько увеличена.
При родах также проводят профилактику разрывов, используют специальные гели. Но и вопреки этому могут произойти разрывы. Акушер-гинеколог говорит, что этого не стоит бояться.
После беременности и родов женщина может убеждать себя, что уже не такая, как раньше. Она может внушать себе, что ощущения при половом акте изменятся, ей будет больно и т.д.
Врач объясняет, что анатомически половые органы после родов, даже при разрывах, разрезах или трещинках, не изменяются. Избавиться от этих предубеждений и внушений женщине должен помочь партнер и его любовь.
Но если после возобновления половой жизни женщина испытывает боль, дискомфорт, покалывание и т.д., нужно обязательно обратиться к врачу. Если он диагностирует непредсказуемые анатомические изменения, то их легко исправят с помощью пластической гинекологической хирургии. Такие вмешательства проводятся быстро и могут не нуждаться в общей анестезии.
Жизнь не останавливается даже во время войны. Надо перестать бояться и исполнять свои мечты, особенно касательно создания семьи. Ранее мы рассказывали, как побороть страх родов во время войны.
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