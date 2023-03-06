Здоровье и красота

Секс после родов: когда можно, почему нужно ждать и как меняется женский организм

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 марта 2023, 20:00
Секс після пологів: коли можна відновити статеве життя жінці
Фото: Pexels

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