“Боюсь рожать в военное время. Как преодолеть страх и настроиться на позитив?”

Военные события вносят коррективы в привычную естественную жизнь украинцев. Одно из важных событий — роды — может произойти не так, как это планировалось. Ведь вполне нормальным для нашей жизни становится страх за свою жизнь и жизнь близких.

Как преодолеть страх родов во время войны — рассказывает психолог Елена Черная.

По словам Елены Черной, страх рожать во время войны можно свести и к обычному страху за жизнь своего ребенка.

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Но стоит доверять себе и своему ребенку, который не зря выбрал это время для появления на свет, — убеждена психолог.

Для того чтобы уменьшить тревожность перед родами, стоит подготовиться к ним морально. Лучше всего подробно изучить, как проходят роды, что женщина при этом чувствует и к чему следует быть готовой. Таким образом ты не будешь волноваться, потому что будешь знать, что делать.

— Не стоит надеяться на врачей, ведь твое тело может абсолютно все. Создав целую вселенную, природа может помочь тебе родить легко.

Так что уважай выбор своего ребенка родиться в военное время и не паникуй лишний раз.

Также целесообразно расспросить у подруг или старших женщин, какие ощущения при родах были у них и о чем не стоит забывать в первые минуты рождения ребенка.

И, конечно, не забывай о консультации у врачей: твой врач обязательно предоставит тебе всю информацию и помощь.

К тому же роды во время войны — не уникальное, а распространенное, к сожалению, явление. Ранее мы рассказывали истории украинок, которые рожали в бомбоубежищах и под звуки сирен — читай рассказы в нашем материале.

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