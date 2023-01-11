Советы

“Боюсь рожать в военное время. Как преодолеть страх и настроиться на позитив?”

Отвечает
Елена Черная
Елена Черная

Психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 11 января 2023, 15:00
Страх родов
Фото: Pexels

Советы

“Боюсь рожать в военное время. Как преодолеть страх и настроиться на позитив?”
Отвечает
Елена Черная
Елена Черная
Психолог

“Как приготовить зефир в домашних условиях?”
Отвечает
“Боюсь рожать в военное время. Как преодолеть страх и настроиться на позитив?”
Евгений Клопотенко
Кулинарный эксперт и шеф-повар

“Я всегда выпиваю рюмку после ныряния в прорубь. Можно ли так делать?”
Отвечает
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Елена Антонюк
Терапевт и эндокринолог

“Можно ли гулять на улице, когда ребенок болеет?”
Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
Врач-педиатр высшей категории

“Хочу эффективно волонтерить. Как при этом не выгорать?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Как общаться с родителями, которые пережили смерть ребенка и чем им можно помочь”
Отвечает
Віра Романова
Вера Романова
кандидат психологических наук
паспорт україни під час війни
Читать дальше
Можно ли получить паспорт во время войны или что делать, когда документ потерян?
Зміни для водіїв 2023 в Україні: обов'язковий техогляд, розмитнення онлайн та інші
Читать дальше
Обязательный техосмотр, электронные номера и растаможка онлайн: перечень изменений для водителей 2023, о которых необходимо знать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь