Поради

“Боюсь народжувати у воєнний час. Як подолати страх та налаштуватися на позитив?”

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Олена Чорна
Олена Чорна

Психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Січня 2023, 15:00
Страх пологів
Фото: Pexels

Поради

“Боюсь народжувати у воєнний час. Як подолати страх та налаштуватися на позитив?”
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Олена Чорна
Олена Чорна
Психологиня

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“Боюсь народжувати у воєнний час. Як подолати страх та налаштуватися на позитив?”
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