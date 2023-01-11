“Боюсь народжувати у воєнний час. Як подолати страх та налаштуватися на позитив?”

Воєнні події вносять корективи у звичне природне життя українців. Одна з важливих подій — пологи — може відбутися геть не так, як це планувалося. Адже цілком нормальним для нашого життя стає страх за своє життя та життя близьких.

Як подолати страх пологів під час війни — розповідає психологиня Олена Чорна.

Страх пологів під час війни: як подолати

За словами Олени Чорної, страх народжувати під час війни можна звести й до звичайного страху за життя своєї дитини.

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Але варто довіряти собі та своїй дитині, яка не дарма вибрала цей час для появи на світ, — переконана психологиня.

Для того, щоб зменшити тривожність перед пологами, варто підготуватися до них морально. Найкраще — детально вивчити, як відбуваються пологи, що жінка при цьому відчуває та до чого варто бути готовою. Тоді ти не хвилюватимешся, бо знатимеш, що відбувається.

— Не варто покладати надій на лікарів, адже твоє тіло може абсолютно все. Створивши цілий всесвіт, природа може допомогти тобі народити легко.

Тож поважай вибір своєї дитини народитися у воєнний час та не панікуй зайвий раз.

Також доцільно розпитати у подруг чи старших жінок, які відчуття при пологах були в них і про що не варто забувати у перші хвилини народження дитини.

І, звісно, не забувай про консультацію у лікарів: твій лікар обов’язково надасть усю інформацію та допомогу.

До того ж пологи під час війни — не унікальне, а поширене, на жаль, явище. Раніше ми розповідали історії українок, які народжували у бомбосховищах та під звуки сирен — читай розповіді у нашому матеріалі.

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