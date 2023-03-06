Секс після пологів: коли можна, чому треба чекати та як змінюється жіночий організм

Народження дитини змінює життя батьків. Усю любов, турботу й хвилювання треба присвячувати малюку. Але, крім того, що присвятити себе батьківству, треба приділяти увагу й партнеру. Секс є великою частиною стосунків у парі, але після пологів треба певний час утриматися від нього.

Пологи — це складний фізіологічний процес та великий стрес для організму жінки. Інколи під час пологів можуть виникнути розриви чи травмування статевих органів. Навіть якщо все минуло добре, органам треба певний час, щоб відновитися.

Акушерка-гінекологиня вищої категорії Наталія Шемякіна розповіла для 24 каналу, коли після пологів можна повертати секс у життя пари, а також на що звернути увагу, щоб він приносив задоволення.

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Коли можна відновлювати статеве життя після пологів

Експертка зазначає, що після вагінальних пологів чи операції кесарів розтин статеве життя можна відновлювати після 42 діб. Саме тоді завершується післяпологовий період. Протягом 42 діб після пологів у жінки можуть бути:

помірні кров’янисті виділення з матки;

скорочення матки (за цей час вона повертається до того об’єму, в якому була до вагітності);

загоєння швів піхви, промежини або рубця після кесаревого розтину;

відновлення слизової піхви та її мікрофлори.

Через місяць – півтора після пологів жінка має пройти профілактичний огляд в акушера-гінеколога. Під час цього огляду можуть:

за необхідності призначити обстеження (аналіз виділень з піхви, УЗД органів малого таза);

запропонувати альтернативні методи контрацепції;

призначити вправи Кегеля для зміцнення м’язів піхви;

запланувати подальші профілактичні огляди, надати рекомендації про початок та особливості фізичних вправ, статевого життя, косметологічних процедур тощо.

Зміни органів малого таза жінки після пологів

Після пологів у жінки відбуваються деякі функціональні зміни піхви. Але її анатомія доволі швидко повертається до початкових показників.

Під впливом гормонів та багатьох фізико-хімічних процесів, які відбуваються під час вагітності, піхва “готується” до проходження дитини пологовими шляхами. М’язи стають більш розслабленими, слизова — дещо збільшеною.

Під час пологів також проводять профілактику розривів, використовують спеціальні гелі. Але й попри це можуть статися розриви. Акушерка-гінекологиня каже, що цього не варто боятися.

Якщо така ситуація трапилася, акушер-гінеколог чітко та анатомічно правильно складає всі тканини, що сприяє швидкому загоєнню. Вправи Кегеля сприяють швидкому відновленню м’язів тазового дна. Піхва за своєю природою скорочується, м’язи та слизова підтягуються. Через це вона швидко відновлюється та загоюється.

Зміни у психоемоційному стані жінки після пологів

Після вагітності та пологів жінка може переконувати себе, що вже не така, як була раніше. Вона може навіювати собі, що відчуття при статевому акті зміняться, їй буде боляче тощо.

Лікарка пояснює, що анатомічно статеві органи після пологів, навіть при розривах, розрізах чи тріщинках, не змінюються. Позбутися цих упереджень і навіювань жінці має допомогти партнер та його любов.

Але якщо після відновлення статевого життя жінка відчуває біль, дискомфорт, поколювання тощо, треба обов’язково звернутися до лікаря. Якщо він діагностує непередбачувані анатомічні зміни, їх легко виправлять за допомогою пластичної гінекологічної хірургії. Такі втручання проводяться швидко й навіть можуть не потребувати загальної анестезії.

Життя не зупиняється навіть під час війни. Треба перестати боятися та виконувати свої мрії, особливо щодо створення родини. Раніше ми розповідали, як побороти страх пологів під час війни.

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