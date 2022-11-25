Между нами ребенок: как партнерам сохранить романтические отношения после рождения малыша

Адаптация к отцовству и материнству — непростой период в жизни семейной пары. Ссоры в отношениях могут возникнуть еще на этапе беременности. Ведь в это время как у женщин, так и у мужчин меняется гормональный фон.

Но даже после появления малышей на свет напряжение между родителями может не только не исчезнуть, но и усилиться. Что делать в этой ситуации?

Парный и семейный терапевт София Терлез и писатель Марк Ливин в подкасте Простыми словами разобрались, как сохранить тепло и сексуальное влечение в отношениях, когда в семье появляется ребенок.

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Адаптация к ребенку

На самом деле родители постоянно живут в неопределенности, ведь ребенок постоянно растет и меняется. Поэтому следует сразу принять тот факт, что “по плану” все не будет.

Как раз наоборот. Малыш как никто учит тому, что в жизни не бывает все так, как хочешь ты. Приблизительно в два — три года ребенок становится “неконтролируемым”. В это время только спокойствие и понимание родителей помогут ему побороть свои эмоции и справиться с фрустрациями.

Также на ребенка оказывают большое влияние отношения между родителями. Если малыш постоянно слышит критику родителей в адрес друг друга, ссоры, ощущает неуважение между папой и мамой, то это не пройдет для семьи бесследно.

Если родители постоянно конфликтуют между собой, то и ребенок живет в “военном положении”. Такие дети редко бывают счастливы.

Как сохранить тепло в отношениях после рождения ребенка

Над отношениями нужно постоянно работать и преодолевать инерцию. Мамам следует научиться доверять ребенка папе, бабушкам, дедушкам или няням. Но в этом тоже должен быть баланс.

Лучше всего разработать рутину, определенный график, по которому уход за ребенком должен быть разделен между родителями. Важно проводить время и вместе с малышом, и отдельно друг с другом.

А еще для того, чтобы избавиться от негативных эмоций и расслабиться, нужно иногда позволять себе побыть ребенком: потанцевать, порисовать, подурачиться со своим сыном или дочерью. Это поможет и родителям снять напряжение, и детям ощутить поддержку мамы и папы.

Иногда после долгого и тяжелого дня совсем не остается сил на контакт с партнером. А на фоне усталости возникают недоразумения и ссоры.

Читай советы сексолога Ольги Василенко, как вернуть нежность в отношения.

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