Між нами дитина: як партнерам зберегти романтичні стосунки після народження малюка 

Адаптація до батьківства — непростий період у житті сімейної пари. Сварки в стосунках можуть виникнути ще на етапі вагітності. Адже в цей час як у жінок, так і в чоловіків змінюється гормональний фон.

Та навіть після появи малечі на світ напруження між батьками може не тільки не зникнути, а й посилитись. Що ж робити в цій ситуації?

Парна й сімейна терапевтка Софія Терлез і письменник Марк Лівін у подкасті Простими словами розібрались, як зберегти тепло та сексуальний потяг у стосунках, коли в родині з’являється дитина.

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Адаптація до дитини

Насправді батьки постійно живуть у невизначеності, адже дитина весь час росте й змінюється. Тому варто одразу прийняти той факт, що “за планом” усе не буде.

Зовсім навпаки. Малюк як ніхто вчить тому, що в житті не буває все так, як того хочеш ти. Приблизно у два – три роки дитина стає “неконтрольованою”. У цей час тільки спокій і розуміння батьків допоможуть їй побороти свої емоції та впоратись з фрустраціями.

Також на дитину дуже впливають стосунки між батьками. Якщо малюк постійно чує критику батьків на адресу одне одного, сварки, відчуває зневагу між татом і мамою, то це не пройде для родини безслідно.

Якщо батьки постійно конфліктують між собою, то й дитина живе у “воєнному стані”. Такі малюки рідко бувають щасливими.

Як зберегти тепло в стосунках після народження дитини

Над стосунками потрібно постійно працювати та долати інерцію. Мамам варто навчитись довіряти дитину татові, бабусям, дідусям або няням. Але в цьому теж має бути баланс.

Найкраще — розробити рутину, певний графік, за яким догляд за дитиною має бути розділеним між батьками. Важливо проводити час і разом з малюком, і окремо одне з одним.

А ще для того, щоб позбутись негативних емоцій та розслабитись, потрібно інколи дозволяти собі побути дитиною: потанцювати, помалювати, подуркувати зі своїм сином чи донькою. Це допоможе і батькам зняти напругу, і дітям відчути підтримку мама й тата.

Інколи після довгого та важкого дня зовсім не лишається сил на будь-який контакт з партнером. А на фоні втоми виникають непорозуміння та сварки.

Читай поради сексологині Ольги Василенко, як повернути ніжність у стосунки.

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