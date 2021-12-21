Що робити, якщо бракує сил на ніжність до партнера — дієва порада психолога

Часом буває, що будь-який дотик партнера лише псує настрій та викликає бажання якомога швидше втекти на край світу. Ні, це не означає, що любов минула.
Як стверджує сексологиня Ольга Василенко на своїй сторінці в Instagram, це лише дає зрозуміти, що ви витратили припустимий ліміт тактильного контакту.
Наприклад, у багатьох мам весь день дитина поруч, її потрібно обійняти, притиснути, годувати грудьми, погладити по голові тощо. Тоді на партнера ніжності може забракнути.
Крім того, подібну реакцію у будь-кого може викликати проста втома та знервованість.
Звичайно ж, немає нічого трагічного у бажанні побути якийсь час без тактильного контакту. Однак якщо це буде надто часто повторюватись, то може викликати певну відстороненість, між партнерами з’являтиметься все більше проблем у комунікації.
Ольга Василенко каже, що коли людина готова до тактильного контакту та налаштована на нього, то це викликає менше роздратування. Тому необхідно такі моменти використовувати на користь своїм стосункам.
Приходьте з пестощами самостійно тоді, коли у вас є на це сили: п’ять хвилин на день для обіймів із партнером, хвилина на ніжні погладжування, і це вже дає інший результат!
Приходьте з пестощами самостійно тоді, коли у вас є на це сили: п’ять хвилин на день для обіймів із партнером, хвилина на ніжні погладжування, і це вже дає інший результат!
Так ви зможете і собі дати змогу час від часу перепочити від дотиків, й інтегрувати в життя нову звичку, що лише зміцнить ваші стосунки.
Окрім того, навіть інтимна близькість між люблячими партнерами може перетворитись на рутину і не приносити жодного задоволення. Якщо тобі знайомо це, читай розповідь сексологині про секс-календар — як і навіщо планувати близькість.