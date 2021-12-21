Що робити, якщо бракує сил на ніжність до партнера — дієва порада психолога

Часом буває, що будь-який дотик партнера лише псує настрій та викликає бажання якомога швидше втекти на край світу. Ні, це не означає, що любов минула.

Як стверджує сексологиня Ольга Василенко на своїй сторінці в Instagram, це лише дає зрозуміти, що ви витратили припустимий ліміт тактильного контакту.

Наприклад, у багатьох мам весь день дитина поруч, її потрібно обійняти, притиснути, годувати грудьми, погладити по голові тощо. Тоді на партнера ніжності може забракнути.

Крім того, подібну реакцію у будь-кого може викликати проста втома та знервованість.

Звичайно ж, немає нічого трагічного у бажанні побути якийсь час без тактильного контакту. Однак якщо це буде надто часто повторюватись, то може викликати певну відстороненість, між партнерами з’являтиметься все більше проблем у комунікації.

Що ж із цим робити?

Ольга Василенко каже, що коли людина готова до тактильного контакту та налаштована на нього, то це викликає менше роздратування. Тому необхідно такі моменти використовувати на користь своїм стосункам.

Приходьте з пестощами самостійно тоді, коли у вас є на це сили: п’ять хвилин на день для обіймів із партнером, хвилина на ніжні погладжування, і це вже дає інший результат!

Так ви зможете і собі дати змогу час від часу перепочити від дотиків, й інтегрувати в життя нову звичку, що лише зміцнить ваші стосунки.

Окрім того, навіть інтимна близькість між люблячими партнерами може перетворитись на рутину і не приносити жодного задоволення. Якщо тобі знайомо це, читай розповідь сексологині про секс-календар — як і навіщо планувати близькість.