Что делать, если не хватает сил на нежность к партнеру — действенный совет психолога

Иногда бывает, что любое прикосновение партнера только портит настроение и вызывает желание поскорее убежать на край света. Нет, это не значит, что любовь прошла.

Как утверждает сексолог Ольга Василенко на своей странице в Instagram, это всего лишь дает понять, что вы потратили допустимый лимит тактильного контакта.

Например, у многих мам весь день ребенок рядом, его нужно обнять, прижать, кормить грудью, погладить по голове и тому подобное. Тогда на партнера нежности может не хватить.

Кроме того, подобную реакцию у кого-либо может вызвать простая усталость и нервозность.

Конечно, нет ничего трагического в желании побыть какое-то время без тактильного контакта. Однако если это будет слишком часто повторяться, то может вызвать определенную отстраненность, между партнерами будет появляться все больше проблем в коммуникации.

Что же с этим делать?

Ольга Василенко говорит, что когда человек готов к тактильному контакту и настроен на него, это вызывает меньшее раздражение. Поэтому необходимо использовать такие моменты в пользу своих отношений.

Приходите с ласками самостоятельно тогда, когда у вас есть на это силы: пять минут в день для объятий с партнером, минута на нежные поглаживания, и это уже дает другой результат!

Таким образом вы сможете и себе дать возможность время от времени отдохнуть от прикосновений, и интегрировать в жизнь новую привычку, что укрепит ваши отношения.

Кроме того, даже интимная близость между любящими партнерами может превратиться в рутину и не доставлять никакого удовольствия. Если тебе знакомо это, читай рассказ сексолога о секс-календаре — как и зачем планировать близость.