Тиша в спальні: чому після пологів зникає секс і що з цим робити

Секс є природною і важливою частиною життя більшості людей. Проте для багатьох жінок після вагітності й пологів тема інтимності стає непростою. Втрата сексуального потягу, зміна ставлення до власного тіла, гормональні коливання та емоційне виснаження — усе це може вплинути на стосунки.

Про це пише BBC.

Зірка британського реаліті-шоу та фітнес-тренерка Голлі Гейган-Блайт відверто розповіла, що після народження сина зіткнулася з повною відсутністю бажання.

За її словами, у той період вона могла щиро сказати чоловікові:

Знаєш, якщо ти мене більше ніколи не торкнешся, мені буде байдуже.

Голлі зізналася, що будь-який прояв ніжності — навіть прості обійми чи дотики — почала сприймати як сигнал до сексу, а цього вона не хотіла.

В результаті близькість стала асоціюватися з негативними емоціями, і вона почала уникати навіть невинних проявів любові.

Чому так відбувається

Сексологиня та терапевтка з питань стосунків Рейчел Голд наголошує, що в суспільстві досі існує міф про шеститижневий дедлайн.

Багато жінок після контрольного огляду вважають, що саме тоді потрібно відновлювати сексуальне життя. Насправді ж кожна пара проходить цей етап по-своєму, і жорстких термінів тут не існує.

Читати на тему Оральний секс: гід від лікарки про здоров’я, безпеку та задоволення У цьому гіді — відверто про все: від реальних ризиків інфекцій та правил гігієни.

Гінекологиня Дженніфер Лінкольн пояснює, що після пологів у жінки відбувається ціла низка процесів відновлення. Організму потрібно близько шести тижнів, щоб матка повернулася до нормального розміру, загоїлися розриви чи шви.

До цього додаються різкі гормональні зміни: рівень естрогену та прогестерону падає, що може викликати сухість у піхві та дискомфорт під час сексу.

Лікарка зазначає, що саме перші дні після пологів — не менш гострий гормональний період, ніж менопауза.

Роль партнера і відвертість

У випадку Голлі ситуацію вдалося покращити завдяки чесній розмові з чоловіком. Вона попросила домовитися: її обійми чи дотики не мають сприйматися як запрошення до сексу.

Це зняло напругу й допомогло зберегти тепло у стосунках без тиску.

Її чоловік зізнався, що хвилювався: можливо, вона перестала вважати його привабливим. Але Голлі пояснила, що проблема не в ньому — це тимчасовий стан, пов’язаний виключно з її тілом і самопочуттям.

Подібні труднощі переживають не лише жінки. На тій же програмі одна слухачка, яка стала мамою три місяці тому, розповіла: інтерес до сексу втратив її партнер. У неї це викликало почуття невпевненості та відчуження.

Експерти наголошують, що й чоловіки після появи дитини можуть переживати кризу, але рідко відкрито про це говорять.

Що радять спеціалісти

Експертка з батьківства Флер Паркер вважає, що відверта розмова про почуття і очікування може стати справжнім рятівним кругом. Головне — не удавати, що партнер має сам усе зрозуміти.

Сексологиня Рейчел Голд додає, що не існує універсального часу для відновлення інтимного життя. Кожна пара має пройти цей шлях у власному темпі, з урахуванням фізичного та емоційного стану обох.

Докторка Лінкольн радить не соромитися звертатися по професійну допомогу — як до секс-терапевтів, так і до лікарів. У деяких випадках саме медична проблема може бути причиною дискомфорту.

Ми вже писали про післяпологове відновлення жінки та виклики для пари у перші місяці батьківства. Тепер зупинимося на питанні, яке хвилює дедалі більше родин, — чи варто обирати партнерські пологи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!