“103” поза зоною досяжності, а треба невідкладна допомога? Алгоритм дій від МОЗ

Нещодавно ворог знову знеструмив українські міста. Напевно, вже всі помітили, що під час такого блекауту є значні перебої у роботі мобільного зв’язку.

У такій буденності є вірогідність того, що тобі, твоїм рідним чи просто перехожим знадобиться екстренна медична допомога, а додзвонитися у “103” буде неможливо.

У МОЗ розповіли, як отримати невідкладну медичну допомогу, коли немає зв’язку.

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Підготуй себе до блекауту: медична допомога без зв’язку

У МОЗ дали чітку інструкцію, яка допоможе тебе зорієнтувати в тому, діяти якщо ти або хтось інший потребує медичної допомоги, а зв’язку немає.

Вивчи адресу та маршрут до найближчого медичного закладу, щоб у разі потреби, доїхати туди або пояснити комусь дорогу. Підготуй аптечку з усім необхідним запасом ліків, які ти приймаєш. Виходь на вулицю з дому чи укриття лише тоді, коли немає загрози власній безпеці. Не ходи на великі дистанції без власної аптечки. Всюди носи з собою кровоспинний турнікет. Знай, як надати першу невідкладну допомогу. Прочитай інструкції, які можуть врятувати життя тобі та оточуючим. Слідкуй за повідомленнями та рекомендаціями на офіційних сайтах щодо надання медичної допомоги цивільному населенню. Дізнайся у місцевої влади резервні номери швидкої, на випадок, якщо номер 103 не працюватиме або працюватиме з перебоями.

Відсутність світла та води не тільки завдає дискомфорту, для декого такі умови можуть стати справжнім збудником стресу. Як пережити емоційні реакції на війну та зберегти ментальне здоров’я, читай у матеріалі.

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