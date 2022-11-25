“103” поза зоною досяжності, а треба невідкладна допомога? Алгоритм дій від МОЗ

Нещодавно ворог знову знеструмив українські міста. Напевно, вже всі помітили, що під час такого блекауту є значні перебої у роботі мобільного зв’язку.
У такій буденності є вірогідність того, що тобі, твоїм рідним чи просто перехожим знадобиться екстренна медична допомога, а додзвонитися у “103” буде неможливо.
У МОЗ розповіли, як отримати невідкладну медичну допомогу, коли немає зв’язку.
У МОЗ дали чітку інструкцію, яка допоможе тебе зорієнтувати в тому, діяти якщо ти або хтось інший потребує медичної допомоги, а зв’язку немає.
Відсутність світла та води не тільки завдає дискомфорту, для декого такі умови можуть стати справжнім збудником стресу. Як пережити емоційні реакції на війну та зберегти ментальне здоров’я, читай у матеріалі.
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