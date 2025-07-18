Для тебе Новини

Вибори після війни: Україна готує новий формат для голосування за кордоном

Марія Дзюба, редакторка сайту 18 Липня 2025, 20:30
Вибори після війни: Україна готує новий формат для голосування за кордоном
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь