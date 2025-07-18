Вибори після війни: Україна готує новий формат для голосування за кордоном

Після війни Україна зіткнеться з непростим завданням — організувати та провести вибори.

Як пояснила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, ми не зможемо просто повернутися до того, як було до війни.

Ситуація в країні буде іншою, і це потрібно врахувати. Ключовими тут стануть перехідне правосуддя та особливості повоєнного періоду.

Це означає, що закони про вибори доведеться переписати, щоб вони відповідали новим реаліям. Мета — забезпечити чесні та прозорі вибори, які допоможуть країні рухатися далі.

Як голосуватимуть українці за кордоном?

Багато українців зараз перебувають за кордоном. Виникає питання: чи зможуть вони голосувати на виборах після війни?

Ірина Мудра нагадала, що Конституція України гарантує кожному громадянину право голосувати, незалежно від того, де він перебуває.

Водночас поки немає безпечних умов, щоб усі українці могли повернутися додому і проголосувати в Україні.

Звісно, влада хотіла б, щоб громадяни повернулися, але це не обов’язок і ніхто не буде змушувати. Кожен сам вирішуватиме, як йому діяти.

Держава ж працює над тим, щоб створити всі умови для повернення наших людей.

Що далі?

Верховна Рада вже готує спеціальний закон, який врегулює всі питання щодо повоєнних виборів.

Цей закон має врахувати всі складнощі та особливості, щоб майбутні вибори були легітимними та відповідали всім стандартам.

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