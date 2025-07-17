Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою України — офіційно

Юлія Свириденко офіційно стала новою прем’єр-міністеркою України. За її призначення на посаду проголосували 262 народних депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Юлія Свириденко — новий прем’єр-міністр України: деталі Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський напередодні запропонував їй очолити уряд та суттєво оновити його роботу. За словами Свириденко, оновлений уряд матиме ряд ключових завдань: зміцнення економічного потенціалу України; розширення програм підтримки українців; масштабування виробництва власної зброї. — Найперше, це забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи, — заявила вона раніше. Читати на тему Юлія Свириденко — нова кандидатка на пост прем’єра: головне про неї Президент України Володимир Зеленський ініціював кардинальні зміни у системі виконавчої влади. Читай деталі. Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада проголосувала за відставку Дениса Шмигаля та його уряду. Він обіймав цю посаду понад п’ять років — це рекорд серед очільників уряду. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter