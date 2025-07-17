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Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою України — офіційно

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Липня 2025, 12:03
Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою України — офіційно

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