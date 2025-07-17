Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою України — офіційно

Юлія Свириденко офіційно стала новою прем’єр-міністеркою України. За її призначення на посаду проголосували 262 народних депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Юлія Свириденко — новий прем’єр-міністр України: деталі

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський напередодні запропонував їй очолити уряд та суттєво оновити його роботу.

За словами Свириденко, оновлений уряд матиме ряд ключових завдань:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

— Найперше, це забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи, — заявила вона раніше.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада проголосувала за відставку Дениса Шмигаля та його уряду. Він обіймав цю посаду понад п’ять років — це рекорд серед очільників уряду.

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