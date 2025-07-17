Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины — официально

Юлия Свириденко официально стала новой премьер-министром Украины. За ее назначение на должность проголосовали 262 народных депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Юлия Свириденко — новый премьер-министр Украины: детали

Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне предложил ей возглавить правительство и существенно обновить его работу.

По словам Свириденко, у обновленного правительства будет ряд ключевых задач:

укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки украинцев;

масштабирование производства собственного оружия.

— В первую очередь, это обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и гарантирование устойчивости нашего государства. Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны.

Напомним, что недавно Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля и его правительства. Он занимал этот пост более пяти лет — это рекорд среди глав правительства.

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