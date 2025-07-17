Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины — официально

Юлия Свириденко официально стала новой премьер-министром Украины. За ее назначение на должность проголосовали 262 народных депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Юлия Свириденко — новый премьер-министр Украины: детали Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне предложил ей возглавить правительство и существенно обновить его работу. По словам Свириденко, у обновленного правительства будет ряд ключевых задач: укрепление экономического потенциала Украины; расширение программ поддержки украинцев; масштабирование производства собственного оружия. — В первую очередь, это обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и гарантирование устойчивости нашего государства. Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Читать по теме Юлия Свириденко – новая кандидатка на пост премьера: главное о ней Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кардинальные изменения в системе исполнительной власти. Читай детали. Напомним, что недавно Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля и его правительства. Он занимал этот пост более пяти лет — это рекорд среди глав правительства. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter