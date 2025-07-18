Выборы после войны: Украина готовит новый формат для голосования за границей

После войны Украина столкнется с непростой задачей — организовать и провести выборы. Как пояснила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, мы не сможем просто вернуться к тому, как было до войны.

Ситуация в стране будет другой, и это нужно учесть. Ключевыми здесь станут переходное правосудие и особенности послевоенного периода.

Это означает, что законы о выборах придется переписать, чтобы они соответствовали новым реалиям. Цель — обеспечить честные и прозрачные выборы, которые помогут стране двигаться дальше.

Как будут голосовать украинцы за границей?

Многие украинцы сейчас находятся за границей. Возникает вопрос: смогут ли они голосовать на выборах после войны?

Ирина Мудрая напомнила, что Конституция Украины гарантирует каждому гражданину право голосовать, независимо от того, где он находится.

В то же время пока нет безопасных условий, чтобы все украинцы могли вернуться домой и проголосовать в Украине.

Конечно, власти хотели бы, чтобы граждане вернулись, но это не обязанность и никто не будет принуждать. Каждый сам будет решать, как ему поступить.

Государство работает над тем, чтобы создать все условия для возвращения наших людей.

Что дальше?

Верховная Рада уже готовит специальный закон, который урегулирует все вопросы послевоенных выборов.

Этот закон должен учесть все сложности и особенности, чтобы предстоящие выборы были легитимными и соответствовали всем стандартам.

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