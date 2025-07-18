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Выборы после войны: Украина готовит новый формат для голосования за границей

Мария Дзюба, редактор сайта 18 июля 2025, 20:30
Выборы после войны: Украина готовит новый формат для голосования за границей
Фото Getty Images

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