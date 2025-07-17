Снова Юля премьер: сеть взорвалась мемами о Юлии Свириденко

Верховная Рада назначила Юлию Свириденко на пост премьер-министра Украины. Это второй раз в истории, когда женщина занимает эту руководящую должность. Впрочем, украинцы шутят, что именно Юлиям удается управлять правительством — перед Свириденко женщиной-премьером побывала Юлия Тимошенко. Вікна собрали мемы из Сети о новой главе Кабмина.Мемы о назначении Юлии Свириденко: параллели с Тимошенко и не только Женщина спасет Украину. Но какая из них? Приобщили к созданию мемов даже искусственный интеллект. Читать по теме Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины — официально За кандидатуру бывшего министра экономики проголосовали 262 депутата. Не прошли мимо уже легендарной реакции Арсения Яценюка. И сделали немного отсылок на популярные фильмы. — Ти не розумієш, на її місці мала б бути я…. pic.twitter.com/0yotxQdcc8 — Fursa Sergey (@FursaSergey) July 14, 2025 Подробнее о биографии и достижениях нового премьера мы рассказывали раньше. Фото: из открытых источников и скриншоты из социальных сетей Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter