Снова Юля премьер: сеть взорвалась мемами о Юлии Свириденко

Верховная Рада назначила Юлию Свириденко на пост премьер-министра Украины. Это второй раз в истории, когда женщина занимает эту руководящую должность.

Впрочем, украинцы шутят, что именно Юлиям удается управлять правительством — перед Свириденко женщиной-премьером побывала Юлия Тимошенко.

Вікна собрали мемы из Сети о новой главе Кабмина.

Мемы о назначении Юлии Свириденко: параллели с Тимошенко и не только

Женщина спасет Украину. Но какая из них?

Приобщили к созданию мемов даже искусственный интеллект.

Не прошли мимо уже легендарной реакции Арсения Яценюка.

И сделали немного отсылок на популярные фильмы.

— Ти не розумієш, на її місці мала б бути я…. pic.twitter.com/0yotxQdcc8 — Fursa Sergey (@FursaSergey) July 14, 2025

Подробнее о биографии и достижениях нового премьера мы рассказывали раньше.

Фото: из открытых источников и скриншоты из социальных сетей

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