Знову Юля прем’єр: Мережа вибухнула мемами про Юлію Свириденко

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на пост прем’єр-міністра України. Це вдруге в історії, коли жінка обіймає цю керівну посаду.

Втім, українці жартують, що саме Юліям щастить керувати урядом — перед Свириденко жінкою-прем’єркою побула Юлія Тимошенко.

Вікна зібрали меми з Мережі про нову очільницю Кабміну.

Меми про призначення Юлії Свириденко: паралелі з Тимошенко і не тільки

Жінка врятує Україну. Але яка з них?

Долучили до створення мемів навіть штучний інтелект.

Не пройшли повз вже легендарної реакції Арсенія Яценюка.

І зробили трошки відсилань на популярні фільми.





– Ти не розумієш, на її місці мала б бути я…. pic.twitter.com/0yotxQdcc8 — Fursa Sergey (@FursaSergey) July 14, 2025

Детальніше про біографію та досягнення нової прем’єрки ми розповідали раніше.

Фото: з відкритих джерел та скріншоти з соціальних мереж

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