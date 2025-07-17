Знову Юля прем’єр: Мережа вибухнула мемами про Юлію Свириденко

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на пост прем’єр-міністра України. Це вдруге в історії, коли жінка обіймає цю керівну посаду. Втім, українці жартують, що саме Юліям щастить керувати урядом — перед Свириденко жінкою-прем’єркою побула Юлія Тимошенко. Вікна зібрали меми з Мережі про нову очільницю Кабміну.Меми про призначення Юлії Свириденко: паралелі з Тимошенко і не тільки Жінка врятує Україну. Але яка з них? Долучили до створення мемів навіть штучний інтелект. Читати на тему Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою України — офіційно За кандидатуру колишнього міністра економіки проголосували 262 депутати. Не пройшли повз вже легендарної реакції Арсенія Яценюка. І зробили трошки відсилань на популярні фільми. – Ти не розумієш, на її місці мала б бути я…. pic.twitter.com/0yotxQdcc8 — Fursa Sergey (@FursaSergey) July 14, 2025 Детальніше про біографію та досягнення нової прем’єрки ми розповідали раніше. Фото: з відкритих джерел та скріншоти з соціальних мереж Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter