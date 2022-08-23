Розповіді

Рятував котів з-під завалів, а потім зробив притулок у власному домі! Історія актора та зоозахисника Олексія Суровцева

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 23 Серпня 2022, 08:00
Притулок для котів – Бородата котомамуля – як допомогти
Фото: Instagram

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