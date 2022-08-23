Рятував котів з-під завалів, а потім зробив притулок у власному домі! Історія актора та зоозахисника Олексія Суровцева

Під час боїв за Київ він рятував покинутих тварин в Ірпені. Актор, а тепер і зоозахисник Олексій Суровцев під обстрілами витягав змучених і наляканих котів із зачинених квартир, їздив порожніми дворами й годував залишених собак.

Знайд прилаштовував до притулків і шукав їхніх власників або нових господарів. А тепер відкриває власний притулок для котів. Частину коштів взяв зі своїх заощаджень, щось надсилають підписники.

Долучитися до створення котячого прихистку може кожен із нас.

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Притулок для котів Олексія Суровцева

Це мій притулок. Будинок, де я живу. Тож ходімо покажу.

Олексій Суровцев — актор і танцюрист — став зоозахисником після повномасштабного російського вторгнення. Навесні Факти розповідали, як чоловік під обстрілами рятував у своєму Ірпені домашніх тварин, яких покинули господарі.

Викладав ці історії в соцмережу з хештегом Бородата котомамуля. Серед підписників псевдонім прижився. Тож і притулок свій так назвав.

Ти можеш бути брутальним чоловіком, але для своєї киці ти будеш завжди бородатою мамульою, — каже актор та зоозахисник Олексій Суровцев.

Щоб нагодувати тварин у зачинених оселях, доводилося лазити через паркани, ламати двері й стіни.

Кота Тімочку, вже майже зневірившись, Олексій дістав із розтрощеної квартири. Інших котиків дістав із підвалу.

Вижили, в розбомленому домі вижили.

А волохатого пса Рубі господарі замкнули в приватному будинку. Олексій щодня упродовж двох тижнів лазив через вікно, щоб погодувати бобтейла. Зрештою, пес таки дочекався порятунку, нині живе в Німеччині.

Хвостатих, яким пощастило менше, ніж Рубі, Олексій забирав до тимчасового притулку в Києві. Але після ракетних ударів по сусідньому будинку терміново знаходив тваринам господарів. І почав облаштовувати власний притулок.

Безхатніх тварин стало більше

Хибне таке з’явилося враження, нібито війна закінчилася. І всі тварини влаштовані, в них все добре. Але це хибне. Тварин безхатніх стало ще більше.

У пошуках приміщення Олексій об’їздив мало не всю Київщину, а знайшов у своєму будинку.

Тут котячий рай. Буде багато таких полиць, будуть дряпки. Це виключно для котів, бо для собак потрібні інші умови, норми.

Виробник саме привіз медичні бокси. У них новачки відбуватимуть двотижневий карантин. І заселятимуться сюди. Але це буде тимчасова оселя для мурчиків, сподівається Олексій. Поки шукатимуть їм нові сім’ї.

У мене є вже черга, пишуть: “Ось кішечка, її викинули, ось котик, він видно, що хатній загубився”. Всі вони чекають.

Олексій навчився не гніватися на людей, які кривдять своїх плеканців. Але зрозуміти їх так і не зміг.

Сьогодні мені написала жінка, що “ми з донькою знаходимось там-то, а от наша кішечка, заберіть в притулок”. Я не уявляю, як можна покинути свою тварину. Зараз тут безпечно, приїдь забери.

Олексій сам має двох котів. Любов до тварин прищепили батьки. Усе дитинство провів із домашніми улюбленцями.

Як допомогти притулку для котів

На притулок чоловік уже витратив понад півмільйона гривень. Частину — із власних заощаджень, щось пожертвували підписники.

У мене майже 100 тисяч підписників, і якщо б навіть кожна людина надіслала по 10 грн, ми б отримали приблизно мільйон. На мільйон можна побудувати ще два таких притулки.

У цьому ж приміщенні планує відкрити зоомагазин і котячий готель. Виторг піде на утримання притулку. Але донати зоозахисник теж приймає.

Реквізити для допомоги котикам:

ПриватБанк:

5523 2458 0066 8012

UA033052990262056400934283759

Mono

4441 1144 6987 8514

PayPal

Mister.strike@gmail.com

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