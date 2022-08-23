Спасал кошек из-под завалов, а затем сделал приют в собственном доме! История актера и зоозащитника Алексея Суровцева

Во время боев за Киев он спасал брошенных животных в Ирпене. Актер, а теперь и зоозащитник Алексей Суровцев под обстрелами вытаскивал измученных и испуганных кошек из закрытых квартир, ездил по пустым дворам и кормил брошенных собак.
Найденышей размещал в приюты и искал их владельцев или новых хозяев. А теперь открывает приют для кошек. Часть средств взял из своих сбережений, что-то присылают подписчики.
Присоединиться к созданию кошачьего приюта может каждый из нас.
Это мой приют. Дом, где я живу. Так что пошли покажу.
Это мой приют. Дом, где я живу. Так что пошли покажу.
Алексей Суровцев — актер и танцор — стал зоозащитником после полномасштабного российского вторжения. Весной Факты рассказывали, как мужчина под обстрелами спасал в своем Ирпене домашних животных, брошенных хозяевами.
Выкладывал эти истории в соцсети с хештегом Бородатая котомамуля. Среди подписчиков псевдоним прижился. Так свой приют и назвал.
Ты можешь быть грубым мужчиной, но для своей кошки ты всегда будешь бородатой мамулей, — говорит актер и зоозащитник Алексей Суровцев.
Ты можешь быть грубым мужчиной, но для своей кошки ты всегда будешь бородатой мамулей, — говорит актер и зоозащитник Алексей Суровцев.
Чтобы накормить животных в закрытых домах, приходилось лазить через заборы, ломать двери и стены.
Кота Тимочку, уже почти отчаявшись, Алексей достал из разрушенной квартиры. Других котиков вытащил из подвала.
Выжили, в разбомбленном доме выжили.
Выжили, в разбомбленном доме выжили.
А мохнатого пса Руби хозяева заперли в частном доме. Алексей каждый день в течение двух недель лазил через окно, чтобы покормить бобтейла. В конце концов, пес все-таки дождался спасения, сейчас он живет в Германии.
Хвостатых, которым повезло меньше, чем Руби, Алексей забирал во временный приют в Киеве. Но после ракетных ударов по соседнему дому срочно находил животным хозяев. И начал обустраивать собственный приют.
Ложное такое появилось впечатление, будто война закончилась. И все животные устроены, у них все хорошо. Но это неправда. Бездомных животных стало еще больше.
Ложное такое появилось впечатление, будто война закончилась. И все животные устроены, у них все хорошо. Но это неправда. Бездомных животных стало еще больше.
В поисках помещения Алексей объездил почти всю Киевскую область, а нашел в своем доме.
Здесь кошачий рай. Будет много таких полок, будут царапки. Он исключительно для кошек, потому что для собак нужны другие условия, нормы.
Здесь кошачий рай. Будет много таких полок, будут царапки. Он исключительно для кошек, потому что для собак нужны другие условия, нормы.
Производитель как раз привез медицинские боксы. В них новички будут отбывать двухнедельный карантин. И будут заселяться сюда.
Но это будет временный дом для мурчиков, надеется Алексей. Пока им будут искать новые семьи.
У меня есть уже очередь и пишут: “Вот кошечка, ее выбросили, вот котик, он видно, что домашний, потерялся”. Все они ждут.
У меня есть уже очередь и пишут: “Вот кошечка, ее выбросили, вот котик, он видно, что домашний, потерялся”. Все они ждут.
Алексей научился не сердиться на людей, которые обижают своих животных. Но понять их так и не смог.
Сегодня мне написала женщина, что “мы с дочерью находимся там-то, а вот наша кошечка, заберите в приют”. Я не представляю, как можно бросить свое животное. Сейчас здесь безопасно, приезжай забери.
Сегодня мне написала женщина, что “мы с дочерью находимся там-то, а вот наша кошечка, заберите в приют”. Я не представляю, как можно бросить свое животное. Сейчас здесь безопасно, приезжай забери.
Алексей сам имеет двух кошек. Любовь к животным привили родители. Все детство провел с домашними питомцами.
На приют мужчина уже потратил более полумиллиона гривен. Часть — из собственных сбережений, что-то пожертвовали подписчики.
У меня почти 100 тысяч подписчиков, и если бы даже каждый человек прислал по 10 грн, мы бы получили примерно миллион. На миллион можно построить еще два таких приюта.
У меня почти 100 тысяч подписчиков, и если бы даже каждый человек прислал по 10 грн, мы бы получили примерно миллион. На миллион можно построить еще два таких приюта.
В этом же помещении планирует открыть зоомагазин и кошачий отель. Выручка пойдет на содержание приюта. Но донаты зоозащитник тоже принимает.
Реквизиты для помощи котикам:
ПриватБанк: 5523 2458 0066 8012UA033052990262056400934283759
Mono4441 1144 6987 8514
PayPalMister.strike@gmail.com
Ранее мы рассказывали, как дончанин прошел со стадом 50 км пешком, чтобы спасти от смерти 400 овец.
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