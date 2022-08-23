Спасал кошек из-под завалов, а затем сделал приют в собственном доме! История актера и зоозащитника Алексея Суровцева

Во время боев за Киев он спасал брошенных животных в Ирпене. Актер, а теперь и зоозащитник Алексей Суровцев под обстрелами вытаскивал измученных и испуганных кошек из закрытых квартир, ездил по пустым дворам и кормил брошенных собак.

Найденышей размещал в приюты и искал их владельцев или новых хозяев. А теперь открывает приют для кошек. Часть средств взял из своих сбережений, что-то присылают подписчики.

Присоединиться к созданию кошачьего приюта может каждый из нас.

Приют для кошек Алексея Суровцева

Это мой приют. Дом, где я живу. Так что пошли покажу.

Алексей Суровцев — актер и танцор — стал зоозащитником после полномасштабного российского вторжения. Весной Факты рассказывали, как мужчина под обстрелами спасал в своем Ирпене домашних животных, брошенных хозяевами.

Выкладывал эти истории в соцсети с хештегом Бородатая котомамуля. Среди подписчиков псевдоним прижился. Так свой приют и назвал.

Ты можешь быть грубым мужчиной, но для своей кошки ты всегда будешь бородатой мамулей, — говорит актер и зоозащитник Алексей Суровцев.

Чтобы накормить животных в закрытых домах, приходилось лазить через заборы, ломать двери и стены.

Кота Тимочку, уже почти отчаявшись, Алексей достал из разрушенной квартиры. Других котиков вытащил из подвала.

Выжили, в разбомбленном ​​доме выжили.

А мохнатого пса Руби хозяева заперли в частном доме. Алексей каждый день в течение двух недель лазил через окно, чтобы покормить бобтейла. В конце концов, пес все-таки дождался спасения, сейчас он живет в Германии.

Хвостатых, которым повезло меньше, чем Руби, Алексей забирал во временный приют в Киеве. Но после ракетных ударов по соседнему дому срочно находил животным хозяев. И начал обустраивать собственный приют.

Бездомных животных стало больше

Ложное такое появилось впечатление, будто война закончилась. И все животные устроены, у них все хорошо. Но это неправда. Бездомных животных стало еще больше.

В поисках помещения Алексей объездил почти всю Киевскую область, а нашел в своем доме.

Здесь кошачий рай. Будет много таких полок, будут царапки. Он исключительно для кошек, потому что для собак нужны другие условия, нормы.

Производитель как раз привез медицинские боксы. В них новички будут отбывать двухнедельный карантин. И будут заселяться сюда.

Но это будет временный дом для мурчиков, надеется Алексей. Пока им будут искать новые семьи.

У меня есть уже очередь и пишут: “Вот кошечка, ее выбросили, вот котик, он видно, что домашний, потерялся”. Все они ждут.

Алексей научился не сердиться на людей, которые обижают своих животных. Но понять их так и не смог.

Сегодня мне написала женщина, что “мы с дочерью находимся там-то, а вот наша кошечка, заберите в приют”. Я не представляю, как можно бросить свое животное. Сейчас здесь безопасно, приезжай забери.

Алексей сам имеет двух кошек. Любовь к животным привили родители. Все детство провел с домашними питомцами.

Как помочь приюту для кошек

На приют мужчина уже потратил более полумиллиона гривен. Часть — из собственных сбережений, что-то пожертвовали подписчики.

У меня почти 100 тысяч подписчиков, и если бы даже каждый человек прислал по 10 грн, мы бы получили примерно миллион. На миллион можно построить еще два таких приюта.

В этом же помещении планирует открыть зоомагазин и кошачий отель. Выручка пойдет на содержание приюта. Но донаты зоозащитник тоже принимает.

Реквизиты для помощи котикам:

ПриватБанк:

5523 2458 0066 8012

UA033052990262056400934283759

Mono

4441 1144 6987 8514

PayPal

Mister.strike@gmail.com

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