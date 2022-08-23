Рассказы

Спасал кошек из-под завалов, а затем сделал приют в собственном доме! История актера и зоозащитника Алексея Суровцева

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 23 августа 2022, 08:00
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Фото: Instagram

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