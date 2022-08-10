Спас от неминуемой смерти 400 овец! Дончанин прошел со стадом 50 км пешком, чтобы найти укрытие

Мужчина спас сотни овец в Донецкой области от неминуемой смерти. Он шел десятки километров пешком вместе с животными.

Владимир Алехин из Павловки Донецкой области спас от смерти 400 овец. Мужчина пешком перегонял животных полсотни километров, потому что в его село вошли российские оккупанты.

Дом мужчины оккупанты разбомбили. Бежать Владимиру пришлось пешком между минометными обстрелами, поэтому, к сожалению, многие животные погибли.

У меня около ста голов легло в результате одного выстрела. Мы были на оккупированной территории. Там враг, стреляли, так получилось, что ударили по пастбищу. Я пытался отходить, но попало, — вспоминает Владимир Алехин.

Найдя временное убежище для овец, Владимир принялся искать постоянное безопасное место, чтобы разместить столько животных, и специальный транспорт, чтобы их перевезти. Это оказалось непростой задачей. Спецтранспорт нашел в Житомире. Так он добрался до Волыни. Владимир признается, что сейчас кроме долгов у него ничего нет.

Мужчину приютил товарищ, который тоже не один год разводит овец. Поэтому место для животных-переселенцев здесь нашли. Рядом есть и пастбище.

Владимир разводит Гиссарскую породу овец, распространенную в Таджикистане. Часть ягнят Владимир подарил товарищу, который его приютил, чтобы отблагодарить.

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