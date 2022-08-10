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Врятував від неминучої смерті 400 овець! Донеччанин пройшов з отарою 50 км пішки, аби знайти укриття

Катерина Курбанова 10 Серпня 2022, 08:30

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