Врятував від неминучої смерті 400 овець! Донеччанин пройшов з отарою 50 км пішки, аби знайти укриття

Чоловік врятував сотні овець на Донеччині від неминучої смерті. Він йшов десятки кілометрів пішки разом з тваринами.

Володимир Альохін із Павлівки Донецької області врятував від смерті 400 овець. Чоловік пішки переганяв тварин півсотні кілометрів, бо в його село зайшли російські окупанти.

Будинок чоловіка окупанти розбомбили. Втікати Володимиру довелося пішки між мінометними обстрілами, тому, на жаль, багато тварин загинуло.

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У мене близько ста голів лягло в результаті одного пострілу. Ми були на окупованій території. Там ворог, стріляли, так вийшло, що вдарили по пасовищі. Я намагався відходити, але таки влучило, — згадує Володимир Альохін.

Знайшовши тимчасовий прихисток для овець, Володимир узявся шукати постійне безпечне місце, щоб розмістити стільки тварин, і спеціальний транспорт, щоб їх перевезти. Це виявилося непростою задачею. Спецтранспорт чоловік знайшов у Житомирі. Так він дістався до Волині. Володимир зізнається, що нині, окрім боргів, у нього нічого немає.

Чоловіка прихистив товариш, який теж не один рік розводить овець. Тому місце для тварин-переселенців тут знайшли. Поруч є і пасовище.

Володимир розводить Гіссарську породу овець, поширену в Таджикистані. Частину ягнят Володимир подарував товаришу, який його прихистив, щоб віддячити.

Радимо вам подивитися ще зворушливу історію чоловіка, який три місяці пробув в окупації.

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