Кілька разів прощався з життям. Як чоловік із собакою пішки дійшов з Маріуполя до Запоріжжя

Маріуполь став одним із найстрашніших міст на території України. Там уже понад два місяці під обстрілами заблоковані люди без їжі, води та ліків. Вони переховуються в укриттях та не знають, чи настане для них завтра.
Деякі відчайдухи збираються з силами та вирішують тікати самотужки. Наприклад, чоловік з Маріуполя разом із собакою здолав відстань пішки до Запоріжжя. А це щонайменше 220 км! На це йому знадобилися п’ять днів безперервної ходьби.
Фото: Людмила Швайка/Facebook
Історію песика на прізвисько Жужа та його власника розповіла волонтерка Людмила Швайка.
— На свій страх та ризик, бо, вирушаючи в дорогу, не знали взагалі, яка ситуація в області та чи зможуть таку відстань подолати ногами та лапками, — розказує жінка.
Чоловік зі своїм чотирилапим другом ішли під обстрілами, крізь негоду та спеку, кілька разів навіть прощалися з життям.
Інша волонтерка, Галина Однорог, розповідає про руки чоловіка, який здолав цей довгий шлях. Вони чорні від бруду, холоду та маленьких опіків.
Фото: Галина Однорог
Після виснажливої дороги Жужу віднесли до вагона поїзда на руках, бо від утоми вона не змогла ступити й кроку.
У неї стерті подушечки лапок, на які боляче дивитись, а її господар не вірить, що дійшов, що зміг, що довірився інтуїції.
У неї стерті подушечки лапок, на які боляче дивитись, а її господар не вірить, що дійшов, що зміг, що довірився інтуїції.
— Не вірить, що вижили, що в безпеці. Що тут люди, які їх прийняли, як рідних, — розповіла волонтерка Людмила.
Нині стан собаки стабільний — її нагодували, обробили від паразитів, а лапки полікували. Чоловік зі своїм чотирилапим тепер у безпеці.
Від рук окупантів доводиться рятувати багатьох тварин. Особливо важко з тими, хто трошки більший за кота. Раніше ми розповідали історію Анни Вольської, яка рятувала коней з окупації.