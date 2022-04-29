Кілька разів прощався з життям. Як чоловік із собакою пішки дійшов з Маріуполя до Запоріжжя

Маріуполь став одним із найстрашніших міст на території України. Там уже понад два місяці під обстрілами заблоковані люди без їжі, води та ліків. Вони переховуються в укриттях та не знають, чи настане для них завтра.

Деякі відчайдухи збираються з силами та вирішують тікати самотужки. Наприклад, чоловік з Маріуполя разом із собакою здолав відстань пішки до Запоріжжя. А це щонайменше 220 км! На це йому знадобилися п’ять днів безперервної ходьби.

Історію песика на прізвисько Жужа та його власника розповіла волонтерка Людмила Швайка.

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— На свій страх та ризик, бо, вирушаючи в дорогу, не знали взагалі, яка ситуація в області та чи зможуть таку відстань подолати ногами та лапками, — розказує жінка.

Чоловік зі своїм чотирилапим другом ішли під обстрілами, крізь негоду та спеку, кілька разів навіть прощалися з життям.

Інша волонтерка, Галина Однорог, розповідає про руки чоловіка, який здолав цей довгий шлях. Вони чорні від бруду, холоду та маленьких опіків.

Фото: Галина Однорог

Після виснажливої дороги Жужу віднесли до вагона поїзда на руках, бо від утоми вона не змогла ступити й кроку.

У неї стерті подушечки лапок, на які боляче дивитись, а її господар не вірить, що дійшов, що зміг, що довірився інтуїції.

— Не вірить, що вижили, що в безпеці. Що тут люди, які їх прийняли, як рідних, — розповіла волонтерка Людмила.

Нині стан собаки стабільний — її нагодували, обробили від паразитів, а лапки полікували. Чоловік зі своїм чотирилапим тепер у безпеці.

Від рук окупантів доводиться рятувати багатьох тварин. Особливо важко з тими, хто трошки більший за кота. Раніше ми розповідали історію Анни Вольської, яка рятувала коней з окупації.