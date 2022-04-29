Рассказы

Несколько раз прощался с жизнью. Как мужчина с собакой пешком дошел из Мариуполя в Запорожье

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 апреля 2022, 16:30
Собачка Жужа з Маріуполя
Фото: Украинская Правда. Жизнь, Unsplash

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