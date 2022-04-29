Несколько раз прощался с жизнью. Как мужчина с собакой пешком дошел из Мариуполя в Запорожье

Мариуполь стал одним из самых страшных городов на территории Украины. Там под обстрелами уже более двух месяцев находятся люди без еды, воды и медикаментов. Они прячутся в укрытиях и не знают, наступит ли для них завтра.

Некоторые смельчаки собираются с силами и решаются покинуть город на своих двоих. Например, мужчина из Мариуполя вместе с собакой преодолел расстояние до Запорожья пешком. А это не менее 220 км! Ему пришлось целых пять дней непрерывно идти, чтобы спастись от ужасов войны.

Историю собачки по кличке Жужа и ее владельца рассказала волонтер Людмила Швайка.

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— На свой страх и риск, потому что, отправляясь в путь, не знали вообще, какая ситуация в области и смогут ли такое расстояние преодолеть ногами и лапками, — рассказывает женщина.

Мужчина со своим четырёхлапым другом шли под обстрелами, несмотря на непогоду и жару, несколько раз даже прощались с жизнью.

Другой волонтер, Галина Однорог, рассказывает о руках мужчины, преодолевшего этот долгий путь. Они черные от грязи, холода и маленьких ожогов.

Фото: Галина Однорог

После изнурительной дороги Жужу отнесли в вагон поезда на руках, потому что от усталости она не смогла ступить и шагу.

У нее стерты подушечки лапок, на которые больно смотреть, а ее хозяин не верит, что дошел, что смог, что доверился интуиции.

— Не верит, что выжил и что в безопасности. Что здесь люди, которые их приняли, как родных, — рассказала волонтер Людмила.

Сейчас состояние собаки стабильное — ее накормили, обработали от паразитов, а лапки полечили. Мужчина со своим четырёхлапым другом теперь в безопасности.

От рук оккупантов приходится спасать большое количество животных. Особенно тяжело с теми, кто чуть больше, чем кошка. Ранее мы рассказывали историю Анны Вольской, спасавшей лошадей из оккупации.