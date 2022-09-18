“Собачьи силы Украины” — как две таксы из Днепра собирают сотни тысяч гривен на помощь ВСУ

В Днепре два домашних любимца собирают средства на пикапы для военных. Каждый день от имени двух такс — Кокса и Райтера — их хозяйка пишет рассказы в соцсетях о повседневной собачьей жизни.
Днепровская писательница Анна Теряник уже издала две книги о своих собачках. Перед началом полномасштабной агрессии России против Украины должна была сдавать в печать третью, но решила отложить выпуск.
Женщина сосредоточилась на волонтерской деятельности, в которую вовлекла еще и домашних питомцев. Под постами о жизни животных публикует номер карты для пожертвований и в течение двух месяцев собрала всю сумму на нужный автомобиль и открыла сбор на новый.
С Анной и двумя таксами мы встретились во время утренней прогулки в одном из парков Днепра — женщина живет неподалеку. Черный Кокс и коричневый Райтер обнюхивали знакомую им территорию.
Пока они гарцевали, Анна пыталась поймать их для очередного кадра. Коксу три года, а Райтеру — один. Владелица называет домашних любимцев “Собачьими силами Украины”.
Анна Теряник работает в музее АТО. Говорит, что война для нее началась еще в 2014 году. В это время она бросила работу инженера-экономиста и подалась в писательницы.
Сначала писала художественные книги о войне. Впоследствии издала книги-рассказы и о собачках. Агрессия России против Украины застала ее на отдыхе — Анна заканчивала третью книгу о своих любимцах.
Утром очнулась от того, что обстреливали военный аэродром в Миргороде. Я села в машину и поехала домой. То есть, ракеты летели над головой. Я, конечно же, такого не ожидала, — признается женщина.
Утром очнулась от того, что обстреливали военный аэродром в Миргороде. Я села в машину и поехала домой. То есть, ракеты летели над головой. Я, конечно же, такого не ожидала, — признается женщина.
Печать третьей книги Анне пришлось отложить — иллюстратор, с которым сотрудничает женщина, пошел воевать.
— Это художник Дмитрий Хабаров — он сейчас военнослужащий ВСУ. Очень талантливый мужчина. Рисунки надо нарисовать, и я жду возвращения художника, — объясняет писательница.
Анна говорит: в самом Музее АТО работы тоже стало меньше, но решила — будет ездить в прифронтовые зоны и собирать истории и экспонаты этой агрессии. Вспоминает: была в Харьковской, потом Донецкой областях.
Пришлось даже эвакуировать людей на собственном авто. А пожилых супругов вообще отвозить к границе с Польшей.
Потом однажды спросила товарища из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, нуждаются ли бойцы в чем-то. Оказалось, в авто.
И я начала писать каждый день, свою активную позицию показывать именно среди собачников. И показывать, что именно собаки, кошки, даже попугаи — все они помогают украинской армии.
И я начала писать каждый день, свою активную позицию показывать именно среди собачников. И показывать, что именно собаки, кошки, даже попугаи — все они помогают украинской армии.
Очень многие откликнулись, — рассказывает Анна.
Писательница пишет краткие рассказы о буднях собачек, публикует их в Facebook, Instagram и иногда в TikTok от имени двух такс. Каждый раз добавляет номер карты для пожертвований.
Пишу обязательно рассказчик какой-нибудь коротенький, чтобы поднять людям настроение. Они очень довольны и говорят: “Коксик, мы за тобой следим и знаем, что “русский корабль” идет в известном направлении!”.
Пишу обязательно рассказчик какой-нибудь коротенький, чтобы поднять людям настроение. Они очень довольны и говорят: “Коксик, мы за тобой следим и знаем, что “русский корабль” идет в известном направлении!”.
Как-то младший Райтер рассказывал, как испугался взрыва и хозяйка долго его искала.
Началась паника среди людей. Люди побежали в бомбоубежища, а он подумал, что это его пытаются поймать. Спрятался и я его искала. Вот мы до сих пор не можем справиться с его испугом, — жалуется Анна.
Началась паника среди людей. Люди побежали в бомбоубежища, а он подумал, что это его пытаются поймать. Спрятался и я его искала. Вот мы до сих пор не можем справиться с его испугом, — жалуется Анна.
А еще был рассказ, как собачки ждали встречи с товарищем из Мариуполя. Он с людьми смог выбраться в апреле в Днепр.
— Друг Беня. Мы много писали в Facebook, когда не могли найти его. Говорили, что человек, который нас комментировал, читал, исчез.
И исчез этот песик из поля зрения, мы не можем его найти. А потом он нашелся, и с нами радовались все наши подписчики! — делится писательница.
В собачьих аккаунтах уже несколько тысяч подписчиков. Донаты присылают со всего мира — от 20 гривен и до 750 долларов. Больше всего поступлений из США, Канады и Израиля.
И собачки, и котики. Знакомые и незнакомые. Этими 20, 50, 100 (гривен — ред.) собрали пару тысяч долларов, — говорит владелица пушистиков.
И собачки, и котики. Знакомые и незнакомые. Этими 20, 50, 100 (гривен — ред.) собрали пару тысяч долларов, — говорит владелица пушистиков.
В течение двух месяцев Анне с таксами удалось собрать более 300 тысяч гривен и купить первую машину. Писательница уже оплатила пикап — его будут везти из Германии.
Женщина говорит, и не надеялась на такую популярность собачьих рассказов, поэтому уже открыла сбор с домашними любимцами еще на одно авто. После очередной прогулки уже готова тема следующего рассказа.
Вот сегодня я приду и напишу, что мы с вами общались, а они ловили белку, и как-то так я выкручусь. Только это не я пишу — они пишут. Я им помогаю и с ними общаются как с собаками.
Вот сегодня я приду и напишу, что мы с вами общались, а они ловили белку, и как-то так я выкручусь. Только это не я пишу — они пишут. Я им помогаю и с ними общаются как с собаками.
“Собачьи войска”, говорит Анна, будут работать, пока будет продолжаться война. А потом вернутся к обычному делу — написанию книг.
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