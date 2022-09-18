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“Собачьи силы Украины” — как две таксы из Днепра собирают сотни тысяч гривен на помощь ВСУ

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 18 сентября 2022, 12:00
Як дві такси Кокс і Райтер в Дніпрі збирають гроші для ЗСУ

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