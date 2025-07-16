Скільки коштує відпочинок в Одесі 2025 — ціни та секрети місцевих

Такої Одеси тобі, мабуть, ще ніхто не показував. Це не стандартний туристичний огляд з переліком пам’ятників. Це — чесний репортаж, де всі популярні локації, ціни та поради перевірені на досвіді реальних людей станом на липень 2025 року.

Сьогодні у нас з вами буде унікальна можливість дізнатися, скільки коштує відпочинок в Одесі, де знайти найчистішу воду і куди тікають від натовпу самі одесити.

Бюджет вікенду: від дороги до готелю

Будь-яка подорож починається з розрахунків. Щоб дістатися до Одеси з Києва, найкомфортнішим варіантом є потяг, де ціна за купе на двох туди-назад складе близько 2600–3200 грн. Поїздка на власному авто обійдеться значно дорожче, близько 5500 грн лише на пальне. Автобус є бюджетною альтернативою із вартістю 2400–3400 грн на двох.

Щодо житла, Одеса пропонує варіанти на будь-який гаманець. Бюджетні квартири подалі від моря можна знайти за 700–1500 грн за добу. Комфортніший номер у готелі 3-4 зірки або апартаменти середнього класу коштуватимуть 1800–3500 грн. А для поціновувачів розкоші п’ятизіркові готелі пропонують номери від 4000 грн за ніч.

Харчування на двох за два дні в кафе та ресторанах середнього рівня обійдеться приблизно в 4000–5000 грн.

Ціни на житло та їжу

Щодо житла, Одеса пропонує варіанти на будь-який гаманець. Бюджетні квартири подалі від моря можна знайти за 700-1500 грн за добу. Комфортніший номер у готелі 3-4 зірки або апартаменти середнього класу коштуватимуть 1800-3500 грн. А для поціновувачів розкоші п’ятизіркові готелі пропонують номери від 4000 грн за ніч.

Харчування на двох за два дні в кафе та ресторанах середнього рівня обійдеться приблизно в 4000-5000 грн. Додавши витрати на розваги, можна сказати, що загальний бюджет вікенду на двох становить від 10 до 16 тисяч гривень.

Одеса очима місцевого

Щоб зрозуміти, як отримати від міста максимум, ми поговорили з корінним одеситом Олегом. Він поділився своїми секретами, які допомагають побачити справжню, нетуристичну Одесу.

— Перш за все, визначтеся з метою. Якщо ви їдете за нічним життям, гучною музикою та клубами, ваш вибір — Аркадія, — каже Олег.

Але якщо ваша головна мета — насолоджуватися старим містом, будьте готові, що до хороших пляжів доведеться їхати.

Для тихого сімейного відпочинку Олег радить шукати житло на далеких станціях Великого Фонтану — там і ціни нижчі, і людей менше.

Шматок Греції в Одесі

— Коли пляжі стомлюють, а Дерибасівська здається занадто гамірною, я раджу зануритися в історію, — продовжує Олег.

Він радить піти на Грецьку площу. Для більшості туристів це просто великий торговий центр, але насправді це найстаріша площа міста, яка дихає історією.

Ще до заснування Одеси тут був базар. Пізніше її забудували грецькі купці, імена яких досі носять вулиці, — Маразлі, Раллі. Саме тут, в одному з будинків, у 1814 році було засновано таємне товариство Філікі Етерія, що боролося за незалежність Греції.

Це місце, де творилася європейська історія. Просто пройдіться, відчуйте цю атмосферу.

Ціни на пляжах: реальна картина

Щоб зрозуміти, скільки коштує відпочинок в Одесі на морі, Олег радить пройтися по конкретних цінах.

На популярних пляжах, як-от Чайка на 10-й станції Фонтану чи Відрада, оренда шезлонга коштує 300 гривень.

При цьому думки відпочивальників різняться: хтось вважає це прийнятною ціною, а для когось це дорогувато. Вартість бунгало помітно зросла і тепер сягає 1200 гривень.

На пляжі Тільняшка, що на Ланжероні, ситуація трохи демократичніша: тут можна знайти шезлонг за 200 гривень, але місце під парасолькою обійдеться у ті ж 300.

Важливо враховувати й вартість напоїв: за каву чи воду біля моря доведеться віддати від 70 гривень, а за коктейлі — від 200 гривень.

Секретні пляжі для своїх

— Якщо Аркадія — це про гламур, то пляж Лузанівка — це про народну любов, — каже Олег.

Це найприродніший та найдемократичніший пляж міста. Завдяки пологому піщаному дну він ідеально підходить для відпочинку з дітьми. Ввечері Лузанівка перетворюється на бюджетну альтернативу Аркадії з безліччю дискотек, де ціни значно нижчі.

Окрім популярних та гучних місць, Олексій рекомендує звернути увагу і на менш очевидні локації. Своїм секретом він називає пляж Скелі, який ідеально підійде поціновувачам кришталево чистої води, що не бояться кам’янистого дна.

За абсолютним спокоєм та меншою кількістю людей він радить їхати на Золотий берег.

А як справжній лайфхак одесита він згадує пляж Калетон, де, за чутками, можна знайти унікальну для міста річ — безкоштовний шезлонг.

Водночас Олег додає важливе застереження, яке стосується пересувань по місту. Він попереджає, що варто бути дуже обережним з таксистами, особливо з тими, що чергують біля вокзалу чи популярних пляжів.

— В Одесі, на жаль, багато водіїв мріють заробити тисячі на гостях міста, значно завищуючи ціни, — каже він.

Його порада проста: ніколи не сідай в машину, не домовившись про вартість поїздки заздалегідь, а ще краще — користуйся популярними додатками для виклику авто. Так ти одразу побачиш фіксовану ціну й уникнеш неприємних сюрпризів по прибуттю.

Скільки коштуватиме відпочинок на двох в Одесі

Отже, підсумуємо фактичну вартість відпочинку в Одесі для двох. Комфортний вікенд, що включає дорогу потягом чи автобусом, проживання протягом двох ночей в апартаментах або готелі середнього класу, харчування в кафе та помірні розваги, обійдеться парі в середньому від 10 000 до 16 000 гривень.

Більш економний варіант із самостійним приготуванням їжі та бюджетним житлом може вкластися у суму до 10 000 гривень, тоді як відпочинок преміум-класу з дорогими готелями та ресторанами легко перевищить 20 000 гривень за два дні на двох.

Безпека понад усе

Це найважливіший аспект. Станом на липень 2025 року, в Одеській області офіційно відкрито 29 пляжних зон, які пройшли перевірку ДСНС. Головне правило незмінне: під час повітряної тривоги перебування на пляжі та купання категорично заборонені, необхідно негайно пройти до найближчого укриття.

Також заборонено заходити у воду під час шторму та перебувати на будь-яких гідротехнічних спорудах. Пам’ятай, що ситуація може змінюватися, тому завжди перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах Одеської ОВА та ДСНС перед поїздкою.

Раніше ми писали, які пляжі в Одесі відкрили у липні.

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