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Пляжний сезон в Одесі 2025: які пляжі відкриті для одеситів та гостей міста

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 11 Липня 2025, 10:30
чи можна купатися в одесі
Фото Unsplash

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