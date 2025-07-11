Пляжний сезон в Одесі 2025: які пляжі відкриті для одеситів та гостей міста

Можливість купатися в українському Чорному та Азовському морях відібрав у нас ворог. Через окупацію та мінне забруднення нині та ще кілька років не рекомендується купатися в цих морях. Та чи можна буде хоча б позасмагати та помочити ноги? Читай, які пляжі в Одесі відкриті для відвідувачів.

Чи можна купатися в Одесі 2025: відкриті пляжі

Попри все, росіяни одеситам — не указ, адже підготовка до пляжного сезону 2025 завершена. Одесити та місцева влада навіть чекають напливу туристів! Адже чимало українців вже скучили за рідним морем та пляжними делікатесами.

Станом на 11 липня відкриті такі пляжі:

Центральний міський пляж;

Інклюзивний пляж Безмеж;

Буфет на Малому Фонтані;

Гранд Петтін;

Ітака;

Куба;

пляж Калетон;

Муніципальний пляж Чайка;

Сігал Біч;

Муніципальний пляж Курортний;

Паблік.

Крім цього відкрито одну пляжну ділянку в Ізмаїльському районі, селищі Приморському.

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонене!

Нагадаємо, що відвідування пляжів в Одесі має низку правил.

Під час повітряної тривоги люди мають слідувати до укриттів, вони мають бути розташовані поруч. Повідомляти поліцію чи ДСНС у разі виявлення підозрілих предметів. Перебування на пляжах заборонено у випадку шторму, вищого за 2 бали. Не можна перебувати поза межами зон купання. Не можна перебувати на берегових спорудах.

Плавати на власних плавзасобах в акваторії під час війни заборонено всім, окрім рятувальних служб.

Раніше ми розповідали, як запобігти хворобам під час купання в озерах та річках.

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