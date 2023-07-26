Купання в озері чи річці. Які хвороби можуть з’явитися та як цьому запобігти — розповідає гінекологиня

Улітку ми радіємо будь-якій можливості відпочити, тому часто ходимо купатися в басейни, річки, озера, море. Але під час війни не всі мають можливість виїжджати за кордон та дозволити собі бодай маленький відпочинок на морі.

Гінекологиня Юлія Куц розповіла, чи безпечне купання у відкритих водоймах для здоров’я жінки, а також як захистити себе під час купань у прісних та солоних водоймах. Читай поради лікарки та дбай про себе навіть на відпочинку.

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Під час купання у відкритих водоймах (озерах, річках, водосховищах тощо) слід знати, які хвороби можна там підчепити. Це може бути небезпечно для здоров’я жінки, тому гінекологиня Юлія Куц розповіла про основні моменти.

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Натомість під час таких купань можна захворіти на кандидоз та бактеріальний вагіноз, що спричинить порушення мікрофлори у піхві. Однак це не найнебезпечніше, лікарка попередила про основну загрозу:

Найбільша небезпека — це мокрий купальник, саме він є “ідеальним” середовищем для розмноження мікроорганізмів.

Симптоми кандидозу:

свербіння та печіння у піхві;

дискомфорт під час сечовипускання, статевого акту;

почервоніння та набряки;

виділення з грудочками або водянисті.

Симптоми бактеріального вагінозу:

неприємний запах;

сіруваті виділення;

відчуття свербіння;

підвищена кількість виділень;

болі під час сечовипускання та статевого акту (прогресуючий вагіноз).

Важливо відразу після купання перевдягатися у сухий купальник, а не чекати, доки він висохне на сонці. Цим правилом часто нехтують, але так можна запобігти порушенням мікрофлори.

Симптоми порушення мікрофлори піхви:

рясні жовтуваті виділення;

свербіж та почервоніння;

неприємний запах.

Ще одне правило, яке мають знати жінки під час купань у відкритих водоймах — не переохолоджуватися. Переохолодження тягне за собою запалення сечового міхура, а в результаті цього — цистит.

Симптоми циститу:

часте сечовипускання або позиви (мала кількість виділень);

болі під час сечовипускання;

відчуття повного сечового міхура;

болі внизу живота.

Якщо ти помітила щось із симптомів з цих списків, слід якомога швидше відвідати лікаря(-ку). Він (вона) призначить ефективне лікування, щоб запальні процеси не перейшли у хронічне захворювання.

Зверни увагу і на тканину купальника. Вона має бути натуральною, а сам одяг для плавання — не тісним. Найкраще надати перевагу льону, шовку та бавовні.

Поширеним є питання купання під час критичних днів. Лікарка розповіла, що купатися під час менструації можна, головне — дотримуватися правил гігієни: використовувати тампони, змінювати їх після кожного купання.

А після купання потрібно обов’язково відвідувати душ. Навіть якщо озеро чи річка кришталево чисті. Використовуй гель для тіла, а також засоби для інтимної гігієни — гелі чи спеціальне молочко.

Не забувай і про щорічний огляд у лікаря. Навіть за відсутності симптомів хвороб чи дискомфорту відвідуй гінеколога(-иню) раз на рік. Це допоможе запобігти розвитку захворювань та підтримувати здоров’я.

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