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Купання в озері чи річці. Які хвороби можуть з’явитися та як цьому запобігти — розповідає гінекологиня

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Липня 2023, 17:00
Чим можна заразитися у воді: перелік хвороб, які можуть з’явитися
Фото: Pexels

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