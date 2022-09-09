Статеві захворювання: що потрібно знати про ЗПСШ та як уберегтися від інфікування

Нещодавно весь світ відзначав Міжнародний день сексуального здоров’я. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, це — стан фізичного, емоційного, психічного та соціального добробуту у сексуальному аспекті.

Сучасна людина, на жаль, все ще мало обізнана в питаннях сексуальної освіти. До того ж мало хто надає належне значення перевіркам на різні венеричні захворювання та статеві інфекції, а тим паче — перевіркам свого партнера.

Разом з тим щороку в Україні фіксують близько 400 тисяч нових випадків сифілісу, гонореї, хламідіозу, герпесу, сечостатевого мікоплазмозу, генітального кандидозу і трихомонозу.

Сексуальне здоров’я — це про безпечний секс без примусу, знущань та з повагою до партнера

Один з головних аспектів здорового сексуального життя є безпека. Загрозою для сексуального здоров’я є захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), і найкращий спосіб не мати з ними проблем — знизити ймовірність інфікування. Як мінімізувати ймовірність інфікування ЗПСШ, які огляди потрібно проходити та що робити, якщо підозрюєш у себе ЗПСШ — розбираємо у матеріалі. Що таке ЗПСШ? Захворювання, що передаються статевим шляхом, бувають виліковні та хронічні. До виліковних належать сифіліс, гонорея, хламідіоз та трихомоніаз — ці інфекції мають найвищі показники захворюваності. Також статевим шляхом передаються ще понад 30 різних бактерій, вірусів і паразитів. Серед небезпечних та невиліковних — ВІЛ, гепатит B, вірус простого герпесу та вірус папіломи людини. Сексуальне здоров’я потребує різнобічної підтримки, і вона має бути доступною для всіх: від підлітків, яким часто не вистачає якісних і вичерпних знань про секс і сексуальність, до дорослих людей, які з різних причин не отримують послуг з охорони сексуального здоров’я. Як передаються ЗПСШ? Основний спосіб передачі статевих інфекцій — під час незахищеного вагінального, орального та анального сексу. Можливо інфікуватися через кров або препарати крові, а деякі захворювання передаються від матері до дитини під час вагітності та пологів.

Симптоми статевих захворювань Хвороби ЗПСШ довгий час можуть не проявлятися. Саме тому так важливо систематично відвідувати лікаря та проходити перевірку на інфекційні хвороби. Попри це, ЗПСШ можуть спровокувати такі симптоми: свербіж, почервоніння, печіння та/чи болі в зоні геніталій;

шкірні висипи, кірки та ерозії;

виділення зі статевих органів;

лихоманка, регулярне або постійне підвищення температури;

різка втрата ваги;

постійне відчуття загальної слабкості. Кожен випадок є досить індивідуальним, тож симптоми ЗПСШ можуть виникати як поодинці, так і декілька одразу. Найкращий варіант, як уникнути захворювань — проходити профілактичні огляди. Які огляди треба проходити для профілактики ЗПСШ? Раз на рік варто відвідувати профільного лікаря: жінкам — гінеколога, чоловікам — уролога, а за необхідності й проктолога. Тестування на ЗПСШ Такі тестування необхідно проходити раз на рік: тест на ВІЛ-інфекцію;

діагностику гонореї та хламідіозу; Засоби профілактики статевих інфекцій Найефективнішими засобами захисту від статевих інфекцій вважають бар’єрні: жіночі та чоловічі презервативи. Для зниження ризику інфікування ВІЛ також застосовують доконтактну профілактику, яку призначає лікар. Під час війни терапія ВІЛ дещо змінилася: про нові реалії для хворих ми розповідали у попередньому матеріалі.

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