Не вирок: як лікують ВІЛ в Україні та що змінилося під час війни

Лікування від ВІЛ — ефективне та дає можливість жити людям із цим діагнозом абсолютно повноцінним життям. В Україні антиретровірусна терапія (АРТ) діє з 2004 року, вона є абсолютно безкоштовною для пацієнтів. Попри це та інформаційну кампанію, спрямовану на просвіту громадян, і досі існує багато міфів про ВІЛ-позитивних людей та лікування.

Що таке АРТ, як діє лікування та міфи про ВІЛ розповідало видання Українська правда за підтримки USAID, ми поширюємо цю важливу інформацію далі.

Що таке АРТ та як це працює?

Антиретровірусна терапія (АРТ) — комплекс лікування, який не дає вірусу руйнувати імунну систему організму. За умови правильного лікування та чіткого дотримання інструкцій лікаря, АРТ дає неймовірні результати, а ВІЛ-позитивні люди живуть повноцінним та щасливим життям.

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Головним завданням терапії є мінімізація вірусних частинок у крові, коли Т-система вже “не бачить” вірусу в аналізі крові хворого.

Такий принцип має назву “рівень вірусного навантаження”, і завдання препаратів — знизити його до мінімуму.

По суті, коли людина чітко дотримується терапії, приймає ліки, не перериває курсу та уже понад шість місяців має невизначальний рівень вірусу, вона вважається безпечною.

Попри це, варто пам’ятати про безпеку під час статевої близькості — АРТ не нівелює інших захворювань.

Коли починати лікування ВІЛ

Насправді одного тесту не вистачить для постановки чіткого діагнозу: після першого позитивного тесту людина проходить ще кілька обстежень та скринінгів, які мають підтвердити ВІЛ-позитивний статус.

Також лікарі проводять повну оцінку стану імунітету людини — якщо організм уже слабкий, пацієнт отримує профілактику захворювань, аби в процесі лікування не погіршити загальний стан здоров’я.

Це працює так: коли після АРТ організм стає сильнішим, його імунна система починає пошуки “чужих” всередині себе — давні хвороби загострюються і впливають на стан людини.

Лікування прописують уже після всіх обстежень.

Регулярність — запорука успіху

Після постановки діагнозу та напрацювання схеми лікування, пацієнта обстежують регулярно, вперше — через два тижні початку лікування, потім — через ще два тижні. Це робиться для того, аби зрозуміти чи є побічні дії та чи добре організм переносить процес лікування.

Через три місяці лікування пацієнт обстежується знову. Якщо лікування йому підійшло і рівень вірусного навантаження знижується, то обстеження проводяться раз на рік.

За наявності побічних ефектів, лікар корегує лікування та препарати.

Сумлінне виконання всіх рекомендацій лікаря та постійний прийом ліків може дати результат. Але якщо препарати вводилися в організм з меншою частотою від очікуваної, організм може дати збій будь-якої хвилини.

Що буде, якщо пропустити прийом ліків при ВІЛ?

Такі ситуації можуть трапитися в сучасних реаліях, оскільки в гарячих точках не завжди є доступ до питної води, тим паче до ліків для ВІЛ-позитивних людей.

Якщо прийом препаратів було перервано різко, то лікування знову розпочнеться з перевірки, чи сприйме організм ліки вдруге. Якщо ж системність у лікуванні не дотримувалася й раніше, то вірус просто почне мутувати та звикати до ліків, і така схема вже не підійде.

Головне — висока концентрація ліків в крові, аби вірус не мав сили клонуватися та мутувати.

Де взяти ліки від ВІЛ, якщо опинився(-лася) в іншому місті?

Війна не стане перешкодою для лікування: тепер АРТ можна отримати не за місцем прописки, а за місцем перебування.

Люди, які отримували АРТ, мають соціальний супровід за місцем проживання, тому вони можуть зв’язатися із соцпрацівником, який скерує пацієнта, де можна отримати ліки.

Телефон гарячої лінії: 0 800 500 451

Також в Україні запрацював Telegram-бот, що допомагає знайти необхідні ліки поруч з пацієнтом та платформу з такими ж можливостями.

Якщо людина змінює місце проживання — її ставлять на облік там, де вона планує перебувати. Якщо ж вона їде транзитом — лікарі дадуть ліки на місяць лікування.

Слідкувати за власним здоров’ям потрібно постійно, аби виявляти проблеми на ранніх стадіях розвитку. Навіть вагітним жінкам радять здавати тест на ВІЛ та СНІД, аби виключити ймовірність зараження. А що ще потрібно обстежити жінкам, які планують вагітніти — читай у матеріалі.

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