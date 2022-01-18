Обстеження перед вагітністю: які аналізи здати і навіщо це потрібно — пояснює гінекологиня

Не всі жінки знають, що проходити медичне обстеження потрібно не лише під час, а й до вагітності. Акушерка-гінекологиня Ольга Білоконь розповіла, як підготуватися до вагітності та які обстеження варто пройти перед заплідненням.

Спершу варто зазначити, що універсального затвердженого списку обстежень перед вагітністю не існує. Лікарка Ольга Білоконь створила свій чек-лист аналізів.

Зважаючи на твої хронічні захворювання та сімейний анамнез, твій персональний перелік обстежень може відрізнятися від наведеного нижче. Це варто обговорити зі своїм лікарем.

Навіщо треба проходити обстеження перед вагітністю

Деякі захворювання, про які ти можеш не здогадуватися, ускладнюють перебіг вагітності та негативно впливають на тебе або плід. Тому, щоб уникнути зайвих хвилювань, краще завчасно пройти обстеження.

З чого почати

Спершу відвідай акушера-гінеколога, який/а огляне твої молочні залози та призначить додаткові обстеження за потребою. Наприклад, УЗД або мамографію.

Які дослідження варто пройти

Здай ПАП-тест та аналіз на вірус папіломи людини

Це допоможе виявити передракові захворювання та рак шийки матки.

Онови флюорографію (ФГ)

Туберкульоз стосується всіх без винятку, тому потрібно регулярно проходити ФГ.

Зроби мазок на інфекції, що передаються статевим шляхом

Це потрібно, якщо ти ніколи не обстежувалася раніше.

Потрібно зробити урогенітальні мазки на виявлення таких збудників:

Хламідія трахоматис (Chlamydia trachomatis). Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium). Трихомонада вагіналіс (Trichomonas vaginalis). Гонокок (Neisseria gonorrhoeae).

Решта мікроорганізмів у піхві належать до умовних патогенів і не вимагають окремого виявлення та лікування за відсутності скарг.

Здай аналіз крові

Загальний аналіз крові потрібно здати, якщо востаннє ти робила це понад рік тому.

Варто дослідити рівень феритину та сироваткового заліза, якщо ти перебуваєш у групі ризику за латентним залізодефіцитом та залізодефіцитною анемією. Нижня межа норми феритину — 30 мкг/л.

Крім цього, також можна здати аналіз крові на ВІЛ, сифіліс, гепатит В та С, якщо ти не здавала ці аналізи раніше. Завжди краще знати заздалегідь, аніж потім отримати неприємний сюрприз.

Рекомендовано здати аналіз крові на lg G до кору та краснухи. Якщо в тебе немає антитіл до цих захворювань, варто пройти щеплення. Після вакцинації один місяць потрібно утримуватись від спроб завагітніти.

Аналіз крові на ТТГ (скринінг захворювань щитовидної залози) може бути запропонований деяким пацієнткам. Інтерпретувати результати ТТГ необхідно з акушером-гінекологом або ендокринологом.

Якщо ти маєш ризики виникнення цукрового діабету, потрібно здати аналіз крові на глюкозу натщесерце.

Пройди генетичні обстеження

Це допоможе усунути або зменшити ризики генетичних захворювань у майбутньої дитини.

Завітай до стоматолога

Професійна гігієна зубів та лікування нікому не завадять.

Окрім вищезазначеного, якщо ти маєш хронічні захворювання, то потрібно проконсультуватися у відповідних фахівців. У домашніх умовах можна слідкувати за артеріальним тиском.

Універсальні поради для жінок, які планують вагітність

За три місяці до перших спроб завагітніти й включно до перших 14 тижнів виношування плоду потрібно регулярно приймати фолієву кислоту. Її норма 0,5 мг/добу (400–800 мкг).

У цей період варто особливо ретельно дбати про своє здоров’я, адже це може вплинути не тільки на тебе, а й на твого майбутнього малюка.

Тому заздалегідь відмовся від шкідливих звичок, дотримуйся збалансованого харчування без необґрунтованих обмежень, а також не забувай про помірну фізичну активність.

Якщо впродовж півроку-року регулярних спроб зачаття ти не можеш завагітніти, варто пройти обстеження на безпліддя.

Загалом, навіть якщо ти не зробиш жодних обстежень перед вагітністю, це не завадить тобі мати малюка. Проте дотримуючись вищезазначених рекомендацій, ти подбаєш про свій спокій та здоров’я, а отже, і добробут майбутньої дитини.

Відмовитися від шкідливих звичок, зокрема куріння, перед плануванням вагітності та на ранніх термінах виношування (до 12 тижнів) потрібно через ризики формування вад розвитку плода. Лікарка-репродуктолог розповіла, чим шкідливе куріння для жінок.