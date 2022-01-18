Здоров'я та краса

Обстеження перед вагітністю: які аналізи здати і навіщо це потрібно — пояснює гінекологиня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Січня 2022, 14:00
Обстеження перед вагітністю - що потрібно знати
Фото: Unsplash

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