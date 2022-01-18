Обследование перед беременностью: какие анализы сдать и зачем это нужно — объясняет гинеколог

Не все женщины знают, что проходить медицинское обследование нужно не только во время, но и до беременности. Акушер-гинеколог Ольга Белоконь рассказала, как подготовиться к беременности и какие обследования следует пройти перед зачатием.

Для начала следует отметить, что универсального утвержденного списка обследований перед беременностью не существует. Врач Ольга Белоконь создала свой чек-лист анализов.

Учитывая твои хронические заболевания и семейный анамнез, твой персональный список обследований может отличаться от представленного. Это следует обсудить со своим врачом.

Зачем нужно проходить обследование перед беременностью

Некоторые заболевания, о которых ты можешь не догадываться, усугубляют течение беременности и негативно влияют на тебя или плод. Поэтому, чтобы избежать лишних волнений, лучше заранее пройти обследование.

С чего начать

Сначала посети акушера-гинеколога, который осмотрит твои молочные железы и назначит дополнительные обследования при необходимости. Например, УЗИ или маммографию.

Какие обследования следует пройти

Сдай ПАП-тест и анализ на вирус папилломы человека

Это поможет выявить предраковые заболевания и рак шейки матки.

Обнови флюорографию (ФГ)

Туберкулез касается всех без исключения, поэтому необходимо регулярно проходить ФГ.

Сделай мазок на инфекции, передающиеся половым путем

Это нужно, если ты никогда не обследовалась раньше.

Нужно сделать урогенитальные мазки для выявления следующих возбудителей:

Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis). Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium). Трихомонада вагиналис (Trichomonas vaginalis). Гонококк (Neisseria gonorrhoeae).

Остальные микроорганизмы во влагалище относятся к условным патогенам и не требуют отдельного выявления и лечения при отсутствии жалоб.

Сдай анализ крови

Общий анализ крови нужно сдать, если в последний раз ты делала это больше года назад.

Следует исследовать уровень ферритина и сывороточного железа, если ты находишься в группе риска по латентному железодефициту и железодефицитной анемии. Нижний предел нормы ферритина — 30 мкг/л.

Кроме этого, можно сдать анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С, если ты не сдавала эти анализы раньше. Всегда лучше знать заранее, чем получить неприятный сюрприз.

Рекомендуется сдать анализ крови на lg G к кори и краснухе. Если у тебя нет антител к этим заболеваниям, следует сделать прививку. После вакцинации один месяц нужно воздерживаться от попыток забеременеть.

Анализ крови на ТТГ (скрининг заболеваний щитовидной железы) может быть предложен некоторым пациенткам. Интерпретировать результаты ТТГ необходимо с акушером-гинекологом или эндокринологом.

Если у тебя есть риски возникновения сахарного диабета, нужно сдать анализ крови на глюкозу натощак.

Пройди генетическое обследование

Это поможет устранить или снизить риски генетических заболеваний у будущего ребенка.

Посети стоматолога

Профессиональная гигиена зубов и лечение никому не помешают.

Кроме вышеперечисленного, если у тебя хронические заболевания, то нужно проконсультироваться у соответствующих специалистов. В домашних условиях можно следить за артериальным давлением.

Универсальные советы для женщин, планирующих беременность

За три месяца до первых попыток забеременеть и включая первые 14 недель вынашивания плода нужно регулярно принимать фолиевую кислоту. Ее норма 0,5 мг/сут (400–800 мкг).

В этот период следует особо тщательно заботиться о своем здоровье, ведь это может повлиять не только на тебя, но и на твоего будущего малыша.

Поэтому заранее откажись от вредных привычек, соблюдай сбалансированное питание без необоснованных ограничений, а также не забывай об умеренной физической активности.

Если в течение полугода-года регулярных попыток зачатия ты не можешь забеременеть, стоит пройти обследование на бесплодие.

Даже если ты не пройдешь никаких обследований перед беременностью, это не помешает тебе иметь малыша. Однако придерживаясь вышеупомянутых рекомендаций, ты позаботишься о своем покое и здоровье, а значит и благополучии будущего ребенка.

Отказаться от вредных привычек, в частности курения, перед планированием беременности и на ранних сроках вынашивания (до 12 недель) следует из-за риска формирования пороков развития плода. Врач-репродуктолог рассказала, чем вредно курение для женщин.