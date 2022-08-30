Не приговор: как лечат ВИЧ в Украине и о что изменилось во время войны

Лечение от ВИЧ эффективно и дает возможность жить людям с этим диагнозом абсолютно полноценной жизнью. В Украине антиретровирусная терапия (АРТ) действует с 2004 года, является абсолютно бесплатной для пациентов. Несмотря на это и на информационную кампанию, направленную на просвещение граждан, до сих пор существует много мифов о ВИЧ-позитивных людях и лечении.

Что такое АРТ, как действует лечение и мифы о ВИЧ рассказывало издание Украинская Правда при поддержке USAID, мы распространяем эту важную информацию дальше.

Что такое АРТ и как это работает?

Антиретровирусная терапия (АРТ) — комплекс лечения, который не дает вирусу разрушать иммунную систему организма. При правильном лечении и четком соблюдении инструкций врача, АРТ дает невероятные результаты, а ВИЧ-положительные люди живут полноценной и счастливой жизнью.

Сейчас также смотрят

Главной задачей терапии является минимизация вирусных частиц в крови, когда Т-система уже “не видит” вируса в анализе крови больного.

Такой принцип называется “уровень вирусной нагрузки”, и задача препаратов — снизить его до минимума.

По сути, когда человек четко соблюдает терапию, принимает лекарства, не прерывает курс и уже более шести месяцев имеет неопределенный уровень вируса, он считается безопасным.

Несмотря на это, следует помнить о безопасности во время половой близости — АРТ не нивелирует других заболеваний.

Когда начинать лечение ВИЧ

На самом деле, одного теста не хватит для постановки четкого диагноза: после первого положительного теста человек проходит еще несколько обследований и скринингов, которые должны подтвердить ВИЧ-положительный статус.

Также врачи проводят полную оценку состояния иммунитета человека — если организм уже ослаб, пациент получает профилактику заболеваний, чтобы в процессе лечения не ухудшить общее состояние здоровья.

Это работает так: когда после АРТ организм становится сильнее, его иммунная система начинает поиски “чужих” внутри себя — старые болезни обостряются и влияют на состояние человека.

Лечение прописывается уже после всех обследований.

Регулярность — залог успеха

После постановки диагноза и наработки схемы лечения, пациента обследуют регулярно, впервые — через две недели начала лечения, затем еще через две недели. Это делается для того, чтобы понять, есть ли побочные действия и хорошо ли организм переносит процесс лечения.

Через три месяца лечения пациент обследуется снова. Если лечение ему подошло, уровень вирусной нагрузки снижается, то обследования проводятся ежегодно.

При наличии побочных эффектов врач корректирует лечение и препараты.

Добросовестное выполнение всех рекомендаций врача и постоянный прием лекарства может дать результат. Но если препараты вводились в организм с меньшей частотой от ожидаемой, перебои организм может дать в любую минуту.

Что будет, если пропустить прием лекарства при ВИЧ?

Такие ситуации могут случиться в современных реалиях, поскольку в горячих точках не всегда есть доступ к питьевой воде, тем более к лекарствам для ВИЧ-положительных людей.

Если прием препаратов был прерван резко, то лечение снова начнется с проверки, воспримет ли организм лекарство во второй раз. Если же системность в лечении не соблюдалась и раньше, то вирус просто начнет мутировать и привыкать к лекарству, и такая схема уже не подойдет.

Главное — высокая концентрация лекарства в крови, чтобы вирус не имел силы клонироваться и мутировать.

Где взять лекарство от ВИЧ, если очутился в другом городе?

Война не станет помехой для лечения: теперь АРТ можно получить не по месту прописки, а по месту нахождения.

Люди, получавшие АРТ, имеют социальное сопровождение по месту жительства, поэтому они могут связаться с соцработником, который направит пациента, где можно получить лекарство.

Телефон горячей линии: 0 800 500 451

Также в Украине заработал Telegram-бот, помогающий найти необходимые лекарства рядом с пациентом и платформу с такими же возможностями.

Если человек меняет место жительства, его ставят на учет там, где он планирует находиться. Если же он едет транзитом — врачи дадут лекарства на месяц лечения.

Следить за своим здоровьем нужно постоянно, чтобы выявлять проблемы на ранних стадиях развития. Даже беременным женщинам советуют сдавать тест на ВИЧ и СПИД, чтобы исключить вероятность заражения. А что еще нужно обследовать женщинам, которые планируют беременеть — читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram и ставь реакции под материалами!