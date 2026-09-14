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All-on-4 чи All-on-6: у чому різниця та який метод імплантації обрати

Марина Слизовська, редакторка сайту 14 Вересня 2026, 15:05 4 хв.
відновлення зубного ряду
Фото Unsplash

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