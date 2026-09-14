All-on-4 чи All-on-6: у чому різниця та який метод імплантації обрати

Втрата більшості або всіх зубів сьогодні не означає, що єдиним варіантом залишається знімний протез. Один із сучасних підходів — відновлення зубного ряду на імплантах за методиками All-on-4 або All-on-6.
Назви здаються простими: у першому випадку конструкцію фіксують на чотирьох імплантах, у другому — на шести. Але вибір між ними не зводиться до принципу “шість краще, бо більше”.
Що таке All-on-4
All-on-4 — це метод відновлення зубного ряду, за якого повну ортопедичну конструкцію фіксують на чотирьох імплантах.
Зазвичай два імпланти встановлюють у фронтальній ділянці, а два задні можуть розміщувати під кутом. Це дозволяє ефективніше використовувати доступну кісткову тканину та створити опору для протеза.
Методику можуть розглядати, якщо:
- відсутня більшість або всі зуби;
- зуби, що залишилися, не можуть бути надійною опорою;
- пацієнт хоче перейти від знімного протеза до фіксованої конструкції;
- анатомічні умови дозволяють створити стабільну опору на чотирьох імплантах.
Що таке All-on-6
All-on-6 — це відновлення зубного ряду на шести імплантах, які створюють більше точок опори для майбутньої конструкції.
Додаткові два імпланти можуть допомогти рівномірніше розподілити жувальне навантаження.
All-on-6 часто розглядають тоді, коли обсяг кісткової тканини дозволяє встановити шість імплантів і це має сенс у конкретній клінічній ситуації.
У чому різниця між All-on-4 та All-on-6
Головна різниця — у кількості імплантів та способі розподілу навантаження.
Якщо спростити:
- All-on-4 — чотири опори для зубного ряду;
- All-on-6 — шість опор;
- вибір залежить від стану кісткової тканини, прикусу, навантаження та майбутнього протеза.
Тому питання “що краще?” не має універсальної відповіді.
Що краще: All-on-4 чи All-on-6
Кращою є та методика, яка забезпечує достатню стабільність конструкції саме для конкретного пацієнта.
У деяких випадках чотирьох імплантів цілком достатньо. В інших шість опор можуть бути доцільнішими.
Порівнювати методики лише за кількістю імплантів або ціною неправильно.
Чи можна робити All-on-4 або All-on-6 при нестачі кісткової тканини
Недостатній обсяг кістки не завжди виключає імплантацію, але можливість лікування визначають лише після діагностики.
Лікар оцінює:
- висоту та ширину кістки;
- її якість;
- стан ясен;
- прикус;
- можливість стабільно встановити імпланти.
Виражена атрофія кістки може змінити план лікування або потребувати додаткової підготовки.
Чи можна отримати зуби одразу після імплантації
У деяких випадках після встановлення імплантів можна зафіксувати тимчасову конструкцію в короткий термін, але це залежить від стабільності імплантів та стану тканин.
Тому формулювання “зуби за один день” не означає, що кожному пацієнту одразу встановлюють остаточний протез.
Зазвичай лікування включає:
- встановлення імплантів;
- тимчасову конструкцію;
- період приживлення;
- виготовлення постійного протеза.
Як проходить підготовка до All-on-4 або All-on-6
Лікування починається з діагностики та планування майбутньої конструкції.
Лікар оцінює стан зубів і ясен, кісткову тканину, прикус та можливі позиції імплантів.
У Yeremchuk Dental застосовують методики All-on-4 та All-on-6, а варіант відновлення підбирають залежно від клінічної ситуації конкретного пацієнта.
Кому можуть не підійти All-on-4 та All-on-6
Імплантація має медичні обмеження, тому підходить не всім пацієнтам без попередньої підготовки.
На план лікування можуть впливати активні запальні процеси, деякі неконтрольовані захворювання, стан кісткової тканини, куріння та проблеми з гігієною.
Іноді спочатку потрібно провести лікування, а вже потім переходити до імплантації.
Скільки служать All-on-4 та All-on-6
Термін служби імплантів і протеза залежить не лише від методики, а й від гігієни, стану ясен, прикусу та регулярних оглядів.
Імпланти не мають карієсу, але тканини навколо них потребують постійного догляду.
Після лікування важливо:
- добре очищати конструкцію;
- регулярно проходити професійну гігієну;
- контролювати стан ясен та імплантів;
- не ігнорувати дискомфорт або зміни прикусу.
Як зрозуміти, який метод підійде саме вам
Вибрати між All-on-4 та All-on-6 лише за описом в інтернеті або ціною неможливо.
Після діагностики лікар має пояснити:
- чому пропонується саме чотири або шість імплантів;
- чи достатньо кісткової тканини;
- чи потрібні додаткові процедури;
- коли можна встановити тимчасову конструкцію;
- якою буде постійна конструкція.
Тому правильне питання звучить не “що краще — All-on-4 чи All-on-6?”, а “яка схема дасть прогнозований результат саме в моїй ситуації?”.
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