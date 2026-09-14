All-on-4 чи All-on-6: у чому різниця та який метод імплантації обрати

Втрата більшості або всіх зубів сьогодні не означає, що єдиним варіантом залишається знімний протез. Один із сучасних підходів — відновлення зубного ряду на імплантах за методиками All-on-4 або All-on-6.

Назви здаються простими: у першому випадку конструкцію фіксують на чотирьох імплантах, у другому — на шести. Але вибір між ними не зводиться до принципу “шість краще, бо більше”.

Що таке All-on-4

All-on-4 — це метод відновлення зубного ряду, за якого повну ортопедичну конструкцію фіксують на чотирьох імплантах.

Зазвичай два імпланти встановлюють у фронтальній ділянці, а два задні можуть розміщувати під кутом. Це дозволяє ефективніше використовувати доступну кісткову тканину та створити опору для протеза.

Методику можуть розглядати, якщо:

відсутня більшість або всі зуби;

зуби, що залишилися, не можуть бути надійною опорою;

пацієнт хоче перейти від знімного протеза до фіксованої конструкції;

анатомічні умови дозволяють створити стабільну опору на чотирьох імплантах.

Що таке All-on-6

All-on-6 — це відновлення зубного ряду на шести імплантах, які створюють більше точок опори для майбутньої конструкції.

Додаткові два імпланти можуть допомогти рівномірніше розподілити жувальне навантаження.

All-on-6 часто розглядають тоді, коли обсяг кісткової тканини дозволяє встановити шість імплантів і це має сенс у конкретній клінічній ситуації.

У чому різниця між All-on-4 та All-on-6

Головна різниця — у кількості імплантів та способі розподілу навантаження.

Якщо спростити:

All-on-4 — чотири опори для зубного ряду;

All-on-6 — шість опор;

вибір залежить від стану кісткової тканини, прикусу, навантаження та майбутнього протеза.

Тому питання “що краще?” не має універсальної відповіді.

Що краще: All-on-4 чи All-on-6

Кращою є та методика, яка забезпечує достатню стабільність конструкції саме для конкретного пацієнта.

У деяких випадках чотирьох імплантів цілком достатньо. В інших шість опор можуть бути доцільнішими.

Порівнювати методики лише за кількістю імплантів або ціною неправильно.

Чи можна робити All-on-4 або All-on-6 при нестачі кісткової тканини

Недостатній обсяг кістки не завжди виключає імплантацію, але можливість лікування визначають лише після діагностики.

Лікар оцінює:

висоту та ширину кістки;

її якість;

стан ясен;

прикус;

можливість стабільно встановити імпланти.

Виражена атрофія кістки може змінити план лікування або потребувати додаткової підготовки.

Чи можна отримати зуби одразу після імплантації

У деяких випадках після встановлення імплантів можна зафіксувати тимчасову конструкцію в короткий термін, але це залежить від стабільності імплантів та стану тканин.

Тому формулювання “зуби за один день” не означає, що кожному пацієнту одразу встановлюють остаточний протез.

Зазвичай лікування включає:

встановлення імплантів; тимчасову конструкцію; період приживлення; виготовлення постійного протеза.

Як проходить підготовка до All-on-4 або All-on-6

Лікування починається з діагностики та планування майбутньої конструкції.

Лікар оцінює стан зубів і ясен, кісткову тканину, прикус та можливі позиції імплантів.

У Yeremchuk Dental застосовують методики All-on-4 та All-on-6, а варіант відновлення підбирають залежно від клінічної ситуації конкретного пацієнта.

Кому можуть не підійти All-on-4 та All-on-6

Імплантація має медичні обмеження, тому підходить не всім пацієнтам без попередньої підготовки.

На план лікування можуть впливати активні запальні процеси, деякі неконтрольовані захворювання, стан кісткової тканини, куріння та проблеми з гігієною.

Іноді спочатку потрібно провести лікування, а вже потім переходити до імплантації.

Скільки служать All-on-4 та All-on-6

Термін служби імплантів і протеза залежить не лише від методики, а й від гігієни, стану ясен, прикусу та регулярних оглядів.

Імпланти не мають карієсу, але тканини навколо них потребують постійного догляду.

Після лікування важливо:

добре очищати конструкцію;

регулярно проходити професійну гігієну;

контролювати стан ясен та імплантів;

не ігнорувати дискомфорт або зміни прикусу.

Як зрозуміти, який метод підійде саме вам

Вибрати між All-on-4 та All-on-6 лише за описом в інтернеті або ціною неможливо.

Після діагностики лікар має пояснити:

чому пропонується саме чотири або шість імплантів;

чи достатньо кісткової тканини;

чи потрібні додаткові процедури;

коли можна встановити тимчасову конструкцію;

якою буде постійна конструкція.

Тому правильне питання звучить не “що краще — All-on-4 чи All-on-6?”, а “яка схема дасть прогнозований результат саме в моїй ситуації?”.

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