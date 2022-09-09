Половые заболевания: что нужно знать о ЗППП и как уберечься от инфицирования

Недавно весь мир отмечал Международный день сексуального здоровья. По определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние физического, эмоционального, психического и социального благосостояния в сексуальном аспекте.

Современный человек, к сожалению, все еще мало осведомлен в вопросах сексуального образования. К тому же мало кто придает должное значение проверкам на различные венерические заболевания и половые инфекции, а тем более проверкам своего партнера.

Вместе с тем каждый год в Украине фиксируют около 400 тысяч новых случаев сифилиса, гонореи, хламидиоза, герпеса, мочеполового микоплазмоза, генитального кандидоза и трихомоноза.

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Сексуальное здоровье — это о безопасном сексе без принуждения, издевательств и с уважением к партнеру.

Один из главных аспектов здоровой сексуальной жизни является безопасность. Угрозой для сексуального здоровья являются заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), и лучший способ не иметь с ними проблем — снизить вероятность инфицирования.

Как минимизировать вероятность инфицирования ЗППП, какие обзоры нужно проходить и что делать, если подозреваешь у себя ЗППП — разбираем в материале.

Что такое ЗППП?

Заболевания, передающиеся половым путем, бывают излечимые и хронические. К излечимым относятся сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — эти инфекции имеют самые высокие показатели заболеваемости.

Также половым путём передаются еще более 30 различных бактерий, вирусов и паразитов. Среди опасных и неизлечимых — ВИЧ, гепатит B, вирус простого герпеса и вирус папилломы человека.

Сексуальное здоровье требует разносторонней поддержки, и она должна быть доступна всем: от подростков, которым часто не хватает качественных и исчерпывающих знаний о сексе и сексуальности, до взрослых людей, которые по разным причинам не получают услуг по охране сексуального здоровья.

Как передаются ЗППП?

Основной способ передачи половых инфекций — во время незащищенного вагинального, орального и анального секса.

Возможно инфицироваться через кровь или препараты крови, а некоторые заболевания передаются от матери к ребенку во время беременности и родов.

Симптомы половых заболеваний

Болезни ЗППП долгое время могут не проявляться, именно поэтому так важно систематически посещать врача и проходить проверку на инфекционные болезни. Несмотря на это, ЗППП могут спровоцировать следующие симптомы:

зуд, покраснение, жжение и/или боли в зоне гениталий;

кожные сыпи, корки и эрозии;

выделения из половых органов;

лихорадка, регулярное или постоянное повышение температуры;

резкая потеря веса;

постоянное чувство общей слабости.

Каждый случай достаточно индивидуальный, поэтому симптомы ЗППП могут возникать как в одиночку, так и несколько сразу. Лучший вариант, как избежать заболеваний — проходить профилактические осмотры.

Какие осмотры нужно проходить для профилактики ЗППП?

Раз в год следует посещать профильного врача: женщинам — гинеколога, мужчинам — уролога, а в случае необходимости и проктолога.

Тестирование на ЗППП

Такие тестирования необходимо проходить раз в год:

тест на ВИЧ-инфекцию;

диагностику гонореи и хламидиоза;

Средства профилактики половых инфекций

Самыми эффективными средствами защиты от половых инфекций считаются барьерные: женские и мужские презервативы. Для снижения риска инфицирования ВИЧ также применяют доконтактную профилактику, которую назначает врач.

Во время войны терапия ВИЧ несколько изменилась: новые реалии для больных мы рассказывали в предыдущем материале.

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