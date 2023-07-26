Купание в озере или реке. Какие болезни могут появиться и как это предотвратить — рассказывает гинеколог

Летом мы радуемся любой возможности отдохнуть, поэтому часто ходим купаться в бассейны, реки или озера, море. Но во время войны не все могут выезжать за границу и позволить себе хотя бы маленький отдых на море.

Гинеколог Юлия Куц рассказала, безопасно ли купание в открытых водоемах для здоровья женщины, а также как защитить себя во время купаний в пресных и соленых водоемах. Читай советы врача и заботься о себе даже на отдыхе.

Чем можно заразиться в воде: список болезней, которые могут появиться

Во время купания в открытых водоемах (озерах, реках, водохранилищах и т.д.) следует знать, какие болезни можно там подцепить. Это может быть опасно для здоровья женщины, потому гинеколог Юлия Куц рассказала об основных моментах.

Сейчас также смотрят

В первую очередь следует знать, что заразиться заболеваниями, передающимися половым путем, на пляжах невозможно. Ранее мы подробно рассказывали, что такое ЗППП.

Во время таких купаний можно заболеть кандидозом и бактериальный вагинозом, что приведет к нарушениям микрофлоры во влагалище. Однако это не самое опасное, врач предупредила об основной угрозе:

Самая большая опасность — это мокрый купальник, именно он является “идеальной” средой для размножения микроорганизмов.

Симптомы кандидоза:

зуд и жжение во влагалище;

дискомфорт во время мочеиспускания, полового акта;

покраснение и отеки;

выделения с комочками или водянистые.

Симптомы бактериального вагиноза:

неприятный запах;

сероватые выделения;

чувство зуда;

повышенное количество выделений;

боли при мочеиспускании и половом акте (прогрессирующий вагиноз).

Важно сразу после купания переодеваться в сухой купальник, а не ждать, пока он высохнет на солнце. Этим правилом часто пренебрегают, но так можно предотвратить нарушения микрофлоры.

Симптомы нарушения микрофлоры влагалища:

обильные желтоватые выделения;

зуд и покраснения;

неприятный запах.

Еще одним правилом, которое должны знать женщины во время купаний в открытых водоемах, есть не переохлаждаться. Переохлаждение влечет воспаление мочевого пузыря, а в результате этого — цистит.

Симптомы цистита:

частое мочеиспускание или позывы (малое количество выделений);

боли во время мочеиспускания;

ощущение полного мочевого пузыря;

боли внизу живота.

Если ты заметила какие-нибудь симптомы из этих списков, следует как можно быстрее посетить врача. Он (она) назначит эффективное лечение, чтобы воспалительные процессы не перешли в хроническое заболевание.

Обрати внимание и на ткань купальника. Она должна быть натуральной, а сама одежда для плавания — не тесной. Лучше всего отдать предпочтение льну, шелку и хлопку.

Распространенным вопросом есть купание во время критических дней. Врач рассказала, что купаться во время менструации можно, главное соблюдать правила гигиены: использовать тампоны, менять их после каждого купания.

А после купания нужно обязательно посещать душ. Даже если озеро или река кристально чисты. Используй гель для тела, а также средства для интимной гигиены — гели или специальное молочко.

Не забывай и о ежегодном осмотре у врача. Даже при отсутствии симптомов болезней или дискомфорта посещай гинеколога раз в год. Это поможет предотвратить развитие заболеваний и поддерживать здоровье.

Раньше мы рассказывали, что делать, если задерживаются месячные или идут слишком долго.

А чтобы узнавать о самом важном и интересном, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.