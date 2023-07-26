Купание в озере или реке. Какие болезни могут появиться и как это предотвратить — рассказывает гинеколог

Летом мы радуемся любой возможности отдохнуть, поэтому часто ходим купаться в бассейны, реки или озера, море. Но во время войны не все могут выезжать за границу и позволить себе хотя бы маленький отдых на море.
Гинеколог Юлия Куц рассказала, безопасно ли купание в открытых водоемах для здоровья женщины, а также как защитить себя во время купаний в пресных и соленых водоемах. Читай советы врача и заботься о себе даже на отдыхе.
Во время купания в открытых водоемах (озерах, реках, водохранилищах и т.д.) следует знать, какие болезни можно там подцепить. Это может быть опасно для здоровья женщины, потому гинеколог Юлия Куц рассказала об основных моментах.
В первую очередь следует знать, что заразиться заболеваниями, передающимися половым путем, на пляжах невозможно. Ранее мы подробно рассказывали, что такое ЗППП.
Во время таких купаний можно заболеть кандидозом и бактериальный вагинозом, что приведет к нарушениям микрофлоры во влагалище. Однако это не самое опасное, врач предупредила об основной угрозе:
Самая большая опасность — это мокрый купальник, именно он является “идеальной” средой для размножения микроорганизмов.
Самая большая опасность — это мокрый купальник, именно он является “идеальной” средой для размножения микроорганизмов.
Симптомы кандидоза:
Симптомы бактериального вагиноза:
Важно сразу после купания переодеваться в сухой купальник, а не ждать, пока он высохнет на солнце. Этим правилом часто пренебрегают, но так можно предотвратить нарушения микрофлоры.
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Симптомы нарушения микрофлоры влагалища:
Еще одним правилом, которое должны знать женщины во время купаний в открытых водоемах, есть не переохлаждаться. Переохлаждение влечет воспаление мочевого пузыря, а в результате этого — цистит.
Симптомы цистита:
Если ты заметила какие-нибудь симптомы из этих списков, следует как можно быстрее посетить врача. Он (она) назначит эффективное лечение, чтобы воспалительные процессы не перешли в хроническое заболевание.
Обрати внимание и на ткань купальника. Она должна быть натуральной, а сама одежда для плавания — не тесной. Лучше всего отдать предпочтение льну, шелку и хлопку.
Обрати внимание и на ткань купальника. Она должна быть натуральной, а сама одежда для плавания — не тесной. Лучше всего отдать предпочтение льну, шелку и хлопку.
Распространенным вопросом есть купание во время критических дней. Врач рассказала, что купаться во время менструации можно, главное соблюдать правила гигиены: использовать тампоны, менять их после каждого купания.
А после купания нужно обязательно посещать душ. Даже если озеро или река кристально чисты. Используй гель для тела, а также средства для интимной гигиены — гели или специальное молочко.
Не забывай и о ежегодном осмотре у врача. Даже при отсутствии симптомов болезней или дискомфорта посещай гинеколога раз в год. Это поможет предотвратить развитие заболеваний и поддерживать здоровье.
Раньше мы рассказывали, что делать, если задерживаются месячные или идут слишком долго.
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