Хлор спасает не от всего! Какие болезни, можно подцепить в бассейне и опасен ли мокрый купальник

Плавание имеет немало полезных свойств. Оно может исправить осанку, помочь снять боль в спине, отдохнуть телом и душой, держать себя в форме и даже избавиться от нескольких лишних килограммов. Для людей, имеющих сидячую работу, этот вид спорта настоящее спасение.

Но открытые водоемы не всегда доступны или привлекают к купанию. Ведь там могут быть разные инфекции, кишечные палочки, водоросли и т.д.

А вот бассейн с идеально голубой хлорированной водой выглядит вполне безопасно и привлекательно. Еще одним плюсом есть доступность, ведь открытые и закрытые бассейны можно найти в каждом городе.

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Но действительно ли он безопасен? Можно ли подцепить там заболевания, как такая вода влияет на микрофлору половых органов и какие мифы бытуют о теме бассейнов. Все это рассказали врач дерматолог Марина Швец и врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко.

Что можно подцепить в бассейне?

Татьяна Осауленко рассказала, если бассейн работает, он должен соответствовать определенным санитарным нормам, так что потенциально его можно считать безопасным.

Действительно, в воду для бассейна добавляют много хлора и другие средства для обеззараживания воды. Но иногда этого может оказаться недостаточно. Ведь любая вода и скопление людей могут иметь определенные риски.

— Однако речь не идет о рисках возникновения инфекций, передающихся половым путем. К примеру, это миф, что в бассейне можно подцепить хламидии или трихомонады.

Их невозможно подцепить в бассейне, ведь они не передаются через воду, разве, если там заниматься сексом, — говорит врач.

Что может возникнуть после посещения бассейна, так это заболевание кожи. Марина Швец рассказывает, наиболее распространенными являются:

Аллергический дерматит

Крапивница

Грибковые заболевания кожи — микозы

Гинеколог уточнила, что грибок может поражать кожу, ногти и слизистые. Но от бассейна не может возникнуть вагинальный кандидоз.

Жизненный цикл любых бактерий передается при контакте слизистых и биологических жидкостей, то есть от человека к человеку.

Если ничего из инфекций, передающихся половым путем, подцепить невозможно, все еще есть риск заразиться другими бактериями и вирусами, находящимися в воде.

От бассейна может возникнуть диарея, ушные инфекции, например, отит. Гинеколог добавляет, что можно подцепить и ротавирус.

Защита от инфекций: что делать, чтобы обезопасить себя

Врач дерматолог рассказала, что есть определенные правила, которые помогут обезопасить себя от возможных инфекций.

Принимай душ до и после бассейна. После финального купания обязательно увлажняй кожу кремом, соответствующему твоему типу кожи.

Не глотай воду в бассейне.

Быстро обратись к врачу, если есть подозрение на заболевание.

Не посещай бассейн, если ты болеешь или только переболел(-а). После болезни желательно подождать две недели, прежде чем снова уходить в бассейн.

Татьяна Осауленко добавляет, если ты болеешь и не знаешь свой диагноз, то ходить в бассейн как минимум не экологично по отношению к другим посетителям.

Так что если у тебя есть грибок или непонятная сыпь, лучше обратиться к врачу. Посещать бассейн в таком случае нельзя.

Также, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно выбирать бассейн, в котором соблюдаются санитарные нормы. Но каким бы хорошим ни был бассейн, лучше избегать большого скопления людей.

Дело в том, что средства обеззараживания могут не выдерживать того количества людей, и гипотетически появится риск заболеть.

Правда и мифы о бассейне и мокром купальнике

Есть немало мифов, связанных с купанием в бассейне. Например, многие женщины боятся находиться в мокром купальнике, ведь он может провоцировать различные болезни, воспаления или влиять на микрофлору половых органов.

Также люди с проблемной кожей могут избегать бассейнов из-за страха, что хлорированная вода может обострить акне. Так ли это на самом деле?

Мокрый купальник приводит к нарушению микрофлоры вульвы

Врач гинеколог объяснила: когда возникают дискомфортные явления после бассейна, это может означать, что микрофлора реагирует на хлорированную воду или другие средства, которые используются для ее обработки.

Кроме того, сиденье в мокром тесном купальнике может усугублять необходимый для вульвы доступ воздуха, тогда тоже может нарушаться микрофлора. Но важно отметить, что это следствие.

Нарушение провоцирует не мокрый купальник, а условия для размножения монопатогенной микрофлоры, который он создает.

Мокрый купальник провоцирует цистит

Если мокрый купальник все же может быть причастен к изменению микрофлоры половых органов женщины, то спровоцировать цистит он не может.

Цистит — это заболевание, обусловленное определенными бактериями, чаще кишечной палочкой. С мокрым купальником это не связано, — говорит Татьяна.

И все же мокрый купальник может вызвать симптоматику, имитирующую цистит. Это может произойти у женщин со склонностью к циститу, вызванного миофасциальным синдромом, или которых часто беспокоит цистит или уретрит.

Переохлаждение вызывает спазм мышц и может провоцировать дискомфорт при мочеиспускании. Когда женщины не знают, что у них есть с этим проблемы, предполагают, что купальник привел к циститу, — объясняет гинеколог.

Бассейн обостряет акне

Еще один миф — бассейн может провоцировать обострение акне. На самом же деле акне — заболевание, которое возникает из-за гормональных изменений, генетической предрасположенности и гиперсекреции сальных желез.

Поэтому людям из акне можно смело купаться, наслаждаться бассейном и не бояться обострения болезни, говорит Марина Швец.

Какие справки нужно принести, чтобы плавать в бассейне

Несмотря на то, что бассейн несет определенный риск, в большинстве его польза для здоровья преобладает. Но чтобы начать заниматься плаванием в бассейне, часто нужна справка.

Как получить справку и означает ли, что бассейн, где просят пройти медицинское обследование, безопаснее тех, где заключения врачей о здоровье не просят? Об этом рассказали наши эксперты.

Дерматолог рассказала, что справка нужна только для крытых бассейнов и детских секций.

Чтобы оформить справку в бассейн Консультационное заключение специалиста по форме № 028/о, обратись к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым заключена декларация, и получи направление на обследование.

Татьяна Осауленко добавляет, что в осмотр должна входить свежая флюорография, осмотр семейного врача и гинеколог. Но в реальности семейный врач может и сам ее выдать.

Сегодня справка больше формальность, чтобы бассейн работал. Ее покупают или оформляют у врачей при спортзале за пять минут. Так что качество этих справок абсолютно никакое.

Так что бассейн, где просят справку, не гарантирует тебе безопасность и почти ничем не отличается от того, где ее не просят.

Если ты все-таки собираешься покорять волны бассейна, читай, что нужно взять с собой для занятий плаванием.

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