Купальники 2025: какие модели в тренде этим летом

Лето — это самое время, когда большинство выбирают пляжный отдых или у бассейна. Для этого покупают купальники. Мода на них меняется каждый сезон. Поэтому нужно знать о модных купальниках 2025 года.

Читай в материале о красивых купальниках 2025, которые сейчас в тренде, чтобы быть модной на отдыхе.

Модные купальники 2025

Асимметрия и вырезы

Вещи с нестандартными вырезами, лямками на одно плечо и геометрическими деталями придают образу современности и оригинальности. Они создают чувство динамики и легко привлекают внимание к силуэту.

Ретро-стиль

Модели с высокой талией, лифами-бандо и корсетными элементами, вдохновленные модой 70-х и 90-х годов, снова в тренде.



Металлик и блеск

Ткани с металлическим блеском — золотые, серебристые и бронзовые вещи создают эффектный образ для пляжа и вечеринок у бассейна.

Яркие цвета и принты

Насыщенные оттенки: коралловый, оранжевый, бирюзовый и ярко-розовый, а также анималистические принты остаются актуальными.



Кружева и прозрачные вставки

Романтические купальники с кружевом и прозрачными деталями придают образу нежности и сексуальности.

Полоска тоже актуальна

Это бесспорная классика гардероба, которая уже много лет остается в тренде. Он универсален: визуально может подчеркнуть или скорректировать силуэт благодаря разным направлениям и толщине полос.

Такой вариант отлично сочетается с пляжной рубашкой, легким парео или яркими аксессуарами.

Купальники с цветочными узорами

Такой принт возвращается каждый сезон. Такие изделия ассоциируются с романтикой, природным обаянием, нежностью и летней легкостью.

В 2025 году флористические мотивы снова в тренде, но на этот раз с обновленным акцентом: популярные акварельные эффекты, тропические элементы, детализированные изображения и сочетания с геометрическими формами и минималистичным дизайном.



