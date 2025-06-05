Купальники 2025: які моделі в тренді цього літа

Фото Instagram Літо — це саме та пора, коли більшість вибирають пляжний відпочинок чи біля басейну. Для цього купують купальники. Мода на них змінюється щосезону. Тому треба знати про модні купальники 2025. Читай у матеріалі про красиві купальники 2025, які зараз у тренді, щоб бути модною на відпочинку. Модні купальники 2025 Асиметрія та вирізи Речі з нестандартними вирізами, лямками на одне плече та геометричними деталями додають образу сучасності та оригінальності. Вони створюють відчуття динаміки й легко привертають увагу до силуету. Ретро-стиль Моделі з високою талією, ліфами-бандо та корсетними елементами, натхненні модою 70-х і 90-х років, знову в тренді. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISSUS Swimsuits & Apparel (@missus_swimsuits) Читати на тему Модні джинси 2025 — оновлюємо гардероб чи робимо “ревізію” шафи бабусі? Читай про актуальні жіночі фасони та кольори джинсів 2025 року, які моделі будуть у тренді. Металік та блиск Тканини з металічним блиском — золоті, сріблясті та бронзові речі створюють ефектний образ для пляжу та вечірок біля басейну. Яскраві кольори та принти Насичені відтінки: кораловий, помаранчевий, бірюзовий і яскраво-рожевий, а також анімалістичні принти залишаються актуальними. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISSUS Swimsuits & Apparel (@missus_swimsuits) Мереживо та прозорі вставки Романтичні купальники з мереживом та прозорими деталями додають образу ніжності та сексуальності. Смужка теж актуальна Це беззаперечна класика літнього гардероба, яка вже багато років залишається в тренді. Він універсальний: візуально може підкреслити або скоригувати силует завдяки різним напрямкам і товщині смуг. Такий варіант чудово комбінується з пляжною сорочкою, легким парео чи яскравими аксесуарами. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISSUS Swimsuits & Apparel (@missus_swimsuits) Купальники з квітковими візерунками Такий принт повертається щосезону. Такі вироби асоціюються з романтикою, природною чарівністю, ніжністю та літньою легкістю. У 2025 році флористичні мотиви знову в тренді, але цього разу з оновленим акцентом: популярні акварельні ефекти, тропічні елементи, деталізовані зображення та поєднання з геометричними формами й мінімалістичним дизайном. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISSUS Swimsuits & Apparel (@missus_swimsuits) Варто обирати правильні аксесуари, щоб навіть базовий образ зробити модним. Раніше ми розповідали про трендові сумочки кроше та як їх носити. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Мода Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter