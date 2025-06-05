Купальники 2025: які моделі в тренді цього літа

Літо — це саме та пора, коли більшість вибирають пляжний відпочинок чи біля басейну. Для цього купують купальники. Мода на них змінюється щосезону. Тому треба знати про модні купальники 2025.

Читай у матеріалі про красиві купальники 2025, які зараз у тренді, щоб бути модною на відпочинку.

Модні купальники 2025

Асиметрія та вирізи

Речі з нестандартними вирізами, лямками на одне плече та геометричними деталями додають образу сучасності та оригінальності. Вони створюють відчуття динаміки й легко привертають увагу до силуету.

Ретро-стиль

Моделі з високою талією, ліфами-бандо та корсетними елементами, натхненні модою 70-х і 90-х років, знову в тренді.

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Металік та блиск

Тканини з металічним блиском — золоті, сріблясті та бронзові речі створюють ефектний образ для пляжу та вечірок біля басейну.

Яскраві кольори та принти

Насичені відтінки: кораловий, помаранчевий, бірюзовий і яскраво-рожевий, а також анімалістичні принти залишаються актуальними.

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Мереживо та прозорі вставки

Романтичні купальники з мереживом та прозорими деталями додають образу ніжності та сексуальності.

Смужка теж актуальна

Це беззаперечна класика літнього гардероба, яка вже багато років залишається в тренді. Він універсальний: візуально може підкреслити або скоригувати силует завдяки різним напрямкам і товщині смуг.

Такий варіант чудово комбінується з пляжною сорочкою, легким парео чи яскравими аксесуарами.

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Купальники з квітковими візерунками

Такий принт повертається щосезону. Такі вироби асоціюються з романтикою, природною чарівністю, ніжністю та літньою легкістю.

У 2025 році флористичні мотиви знову в тренді, але цього разу з оновленим акцентом: популярні акварельні ефекти, тропічні елементи, деталізовані зображення та поєднання з геометричними формами й мінімалістичним дизайном.

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Варто обирати правильні аксесуари, щоб навіть базовий образ зробити модним. Раніше ми розповідали про трендові сумочки кроше та як їх носити.

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