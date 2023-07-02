Хлор рятує не від всього! Які хвороби можна підчепити в басейні й чим небезпечний мокрий купальник

Плавання має чимало корисних властивостей. Воно може виправити поставу, допомогти зняти біль у спині, відпочити тілом і душею, тримати себе у формі й навіть позбутися кількох зайвих кілограмів. Для людей, які мають сидячу роботу, цей вид спорту — справжній порятунок.

Та відкриті водойми не завжди доступні або приваблюють до купання. Адже там можуть бути різні інфекції, кишкові палички, водорослі тощо.

А от басейн, з ідеально блакитною хлорованою водою, виглядає цілком безпечно та привабливо. Ще одним плюсом є доступність, адже відкриті та закриті басейни можна знайти ледь не в кожному місті.

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Та чи дійсно він безпечний? Чи можливо в ньому підчепити якісь захворювання, як вода впливає на мікрофлору статевих органів і які міфи побутують щодо басейнів. Усе це розповіли лікарка дерматолог Марина Швець та лікарка гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко.

Що можна підчепити в басейні?

Тетяна Осауленко розповіла, якщо басейн працює, він має відповідати певним санітарним нормам, тож потенційно його можна вважати безпечним.

Дійсно, у воду для басейну додають чимало хлору та інші засоби для знезараження води. Та інколи цього може бути недостатньо. Адже будь-яка вода та скупчення людей може мати певні ризики.

— Однак не йдеться про ризики виникнення інфекцій, які передаються статевим шляхом. До прикладу, це міф, що в басейні можна підчепити хламідії або трихомонади.

Їх в басейні підчепити неможливо, адже вони не передаються через воду, хіба, якщо там сексом займатися, — каже лікарка.

Що справді може виникнути після відвідин басейну, так це захворювання шкіри. Марина Швець розповідає, найпоширенішими є:

алергічний дерматит;

кропив’янка;

грибкові захворювання шкіри — мікози

Гінекологиня уточнила, що грибок може вражати шкіру, нігті та слизові оболонки. Але від басейну не може з’явитися вагінальний кандидоз.

Життєвий цикл будь-яких бактерій передається при контакті слизових та біологічних рідин, тобто від людини до людини.

Якщо нічого з інфекцій, які передаються статевим шляхом, підчепити неможливо, все ще є ризик заразитися іншими бактеріями та вірусами, які перебувають у воді.

В басейні можна підчепити: діарею, вушні інфекції, наприклад, отит. Гінекологиня додає до цього переліку ще й ротавірус.

Захист від інфекцій: що робити, щоб убезпечити себе

Лікарка дерматолог розповіла, що є певні правила які допоможуть убезпечити себе від можливих інфекцій.

Приймай душ до та після басейну. Після фінального купання обов’язково зволожуй шкіру кремом, який відповідає твоєму типу шкіри.

Не ковтай воду в басейні.

Швидко звернись до лікаря, якщо є підозра на захворювання.

Не відвідуй басейн, якщо ти хворієш або тільки перехворів (-ла). Після хвороби бажано почекати два тижні, перш ніж знову йти в басейн.

Тетяна Осауленко додає, якщо ти хворієш і не знаєш свій діагноз, то ходити в басейн як мінімум не екологічно щодо інших відвідувачів.

Тож якщо ти маєш грибок або незрозумілі висипи, краще звернутися до лікаря. Відвідувати басейн в такому разі не можна.

Також, щоб почуватися в безпеці, треба обирати басейн, в якому дотримуються санітарних норм. Та яким би хорошим він не був, краще уникати великого скупчення людей.

Річ у тім, що засоби знезараження можуть не витримувати тої кількості людей й з’явиться гіпотетичний ризик захворіти.

Правда й міфи про басейн та мокрий купальник

Існує чимало міфів, пов’язаних з купанням в басейні. Наприклад, деякі жінки бояться перебувати в мокрому купальнику, адже він може провокувати різноманітні хвороби, запалення або ж впливати на мікрофлору статевих органів.

Також люди з проблемною шкірою можуть уникати басейнів через страх, що хлорована вода може загострити акне. Та чи так це насправді?

Мокрий купальник призводить до порушення міклофлори вульви

Лікарка пояснила: дискомфортні явища після басейну можуть й справді сигналізувати, що мікрофлора реагує на хлоровану воду чи інші засоби, які використовуються для її обробки.

Крім того, сидіння в мокрому тісному купальнику може погіршувати необхідний для вульви доступ повітря, тоді теж може порушуватися мікрофлора. Та важливо зазначити, що це наслідок.

Порушення провокує не мокрий купальник, а умови для розмноження монопатогенної мікрофлори, які він створює.

Мокрий купальник провокує цистит

Якщо мокрий купальник все ж може бути дотичним до зміни мікрофлори статевих органів жінки, то цистит він спровокувати не може.

Цистит — це захворювання, яке обумовлене певними бактеріями, частіше кишковою паличкою. З мокрим купальником це не пов’язано, — каже Тетяна.

Та все ж мокрий купальник може викликати симптоматику, яка імітує цистит. Це може статися у жінок зі схильністю до циститу викликаного міофасціальним синдромом, або яких часто турбує цистит чи уретрит.

Переохолодження викликає спазм м’язів і може провокувати дискомфорт при сечовипусканні. Коли жінки не знають, що в них є з цим проблеми, то припускають, що купальник призвів до циститу — пояснює гінекологиня.

Басейн загострює акне

Ще один міф про те, що басейн може провокувати загострення акне. Насправді ж акне — захворювання, яке виникає через гормональні зміни, генетичну схильність та гіперсекрецію сальних залоз.

Тому людям з акне можна сміливо купатися, насолоджуватись басейном та не боятися загострення хвороби, каже Марина Швець.

Які довідки треба принести, щоб плавати в басейні

Попри те, що басейн несе певний ризик, здебільшого його користь для здоров’я переважає. Щоб почати займатися плаванням в басейні, часто потрібна довідка.

Як отримати довідку й чи означає, що басейн, де просять пройти медичне обстеження, безпечніший за той, де висновку лікарів про здоров’я не просять? Про це розповіли наші експерти.

Дерматологиня розповіла, що довідка потрібна тільки для критих басейнів та для дитячих секцій.

Щоб оформити довідку в басейн Консультаційний висновок спеціаліста за формою № 028/о, звернися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким укладено декларацію, та отримай направлення на обстеження.

Тетяна Осауленко додає, що в огляд має входити свіжа флюорографія, огляд сімейного лікаря і гінеколог. Та в реальності ж сімейний лікар може і сам її видати.

Сьогодні довідка — більше формальність, щоб басейн працював. Її купують або оформлюють у лікарів при спортзалі за п’ять хвилин. Тож якість цих довідок абсолютно ніяка.

Отож, басейн, де просять довідку, не гарантує тобі безпеки й майже нічим не відрізняється від того, де її не просять.

Якщо ти все ж збираєшся підкорювати хвилі басейну, читай, що треба взяти з собою для занять плаванням.

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