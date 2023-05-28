Не лише гумова шапочка? Що потрібно для занять плаванням

Коли тепла пора року набирає обертів та позначок на термометрі, до багатьох одразу приходить величезне бажання якомога швидше залізти у воду.

Та поки відкриті водойми не такі вже й доступні для українців через загрози, які несе з собою воєнний час, басейни завжди готові вітати у себе гостей. Крім того, для тих, хто ще не встиг опанувати новий вид спорту, як-от плавання, — саме це місце буде ідеальним, щоб почати навчання. Однак, що потрібно взяти з собою у басейн?

Що потрібно взяти з собою в басейн

медична довідка (форма 028/о);

купальник;

шапочка для плавання;

окуляри для плавання;

рушник;

взуття для басейну (бажано гумове);

засоби інтимної гігієни;

косметичні засоби;

фен (за бажанням);

перекус (за бажанням).

Навіщо брати стільки речей у басейн

Насамперед варто подбати про наявність медичної довідки — форма 028/о, як для дітей, так і для дорослих. Її можна взяти у свого сімейного лікаря, або ж лікаря-консультанта. Без неї відвідування басейну фактично неможливе.

Купальник теж є як необхідним елементом, так і досить зрозумілим для кожної людини. Адже в іншому одязі про відвідування басейну не може йтися.

Шапочка та окуляри часом можуть бути лише опцією. Про їх необхідність варто спитати або на рецепції басейну, або, наприклад, у тренера, до якого плануєш піти навчатись плавати.

А ось гумове взуття потрібне задля безпечного перебування у басейні, оскільки без нього людина може послизнутись на вологій підлозі.

Такі речі, як рушник, гумове взуття, засоби інтимної гігієни, фен та перекус — часто відповідають за особистий комфорт. Без них часом хтось може обійтись, але тоді перебування у басейні навряд принесе стільки задоволення, скільки б могло.

У кожного бувають власні потаємні страхи. Комусь складно підніматись на найвищий поверх, а декому лячно заходити у воду. Але влітку кортить здолати усі перепони. Тому читай прості поради, які допоможуть навчитися плавати.

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