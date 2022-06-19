Стій, купатись заборонено! ДСНС розповіло, чим небезпечні водойми у всій Україні

Коли на дворі +30°C, так хочеться зануритись у прохолодну воду, а потім сісти під деревом на пляжі. Але цього року купальний сезон небезпечний на всій території України.

Заступник начальника Управління пожежної безпеки ДСНС України Олександр Чекригін розповів, що можуть ховати в собі водойми.

Я від імені ДСНС закликаю всіх людей утриматись від купального сезону цьогоріч, дочекатись перемоги, а потім вже йти відпочивати й купатись, — зазначив він.

Купатись небезпечно не тільки в Одеській області, де вже, на жаль, був випадок підірвання на міні. Київські водойми також можуть крити в собі неприємні “сюрпризи” від рашистів, адже велика територія в березні була під окупацією.

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Та навіть вручення повісток на пляжах не зупиняють людей від спокуси погрітись на сонечку.

А поки що піротехнічні підрозділи ДСНС займаються розмінуванням прибережних зон та пляжів на звільнених територіях. На сьогодні вибухотехніки вже вилучили близько 600 небезпечних предметів з українських акваторій.

У Чорному морі продовжує перебувати угруповування Чорноморського флоту РФ, тож ризики ракетних ударів залишаються дуже високими.

Вчорашні обстріли Одеси, Кременчука, Криворізького району та Харківщини вкотре довели це. Дізнайся про наслідки атак.

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