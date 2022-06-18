Україна

Ранкові вибухи в Кременчуці, Одесі, Дніпрі та Харкові: що відомо про руйнування та постраждалих

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Червня 2022, 11:15

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