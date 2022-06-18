Ранкові вибухи в Кременчуці, Одесі, Дніпрі та Харкові: що відомо про руйнування та постраждалих

Сьогодні різні області України зазнали ворожих атак з неба. Цієї ночі та зранку вибухи лунали в Кременчуці, на Одещині, Харківщині та у Криворізькому районі.

Дізнайся, що наразі відомо про обстріли українських міст та чи є постраждалі.

Обстріли Кременчука

Сьогодні зранку шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та дві ракети — по ТЕЦ. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Зараз також дивляться

За його даними, постраждалих немає. Росіяни вже кілька разів атакували ці об’єкти, а НПЗ і так не працював через минулі обстріли. Зараз на місці працюють рятувальники. Пожежу ліквідовано.

НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини, — розповів Лунін.

Рашисти б’ють по цих великих заводах приблизно раз на місяць, щоб унеможливити відновлення інфраструктури. Крім того, ТЕЦ забезпечувала Кременчук гарячою водою та опаленням. Тому ремонт теплоелектроцентралі критично важливий для міста.

Відбиті удари по Одещині

Вночі ворог атакував Одещину двома ракетами Онікс з території тимчасово окупованого АР Крим. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

На щастя, завдяки бездоганній роботі української ППО вдалось збити обидві крилаті ракети.

Проте Братчук нагадує, що в Чорному морі продовжує перебувати угруповування Чорноморського флоту РФ, яке намагається блокувати північно-західну частину Чорного моря.

Там знаходяться два кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великих десантних кораблі. Тому загроза ракетних ударів залишається високою.

Вибухи в Дніпропетровській області

Сьогодні вночі рашисти знову обстріляли Криворізький район. Вони кілька разів вгатили з артилерії по селу Велика Костромка. Попри руйнування люди не постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 червня Генштаб ЗСУ попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Атака на Харківщину

Сьогодні вночі росіяни вперше вдарили по селу Фартушне Харківської області. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.

На щастя, загиблих чи поранених немає. За словами Коваленка, ракета влучила в сільгосппідприємство. Як наслідок, зруйнований один з корпусів. Наразі рятувальники розбирають завали.

Наші захисники зберігають спокій та впевнено відтісняють рашистів з нашої території. Дивись, як українські військові боронять Донеччину сьогодні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!