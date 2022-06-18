Утренние взрывы в Кременчуге, Одессе, Днепре и Харькове: что известно о разрушениях и пострадавших

Сегодня разные области Украины подверглись вражеским атакам с неба. Этой ночью и утром взрывы раздавались в Кременчуге, Одесской, Харьковской областях и Криворожском районе.

Узнай, что известно об обстрелах украинских городов и есть ли пострадавшие.

Обстрелы Кременчуга

Сегодня утром шесть российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и две ракеты — по ТЭЦ. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его данным, пострадавших нет. Россияне уже несколько раз атаковали эти объекты, а НПЗ и так не работал после прошлых обстрелов. В настоящее время на месте работают спасатели. Пожар ликвидирован.

НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавской области, — рассказал Лунин.

Рашисты бьют по этим крупным заводам примерно раз в месяц, чтобы сделать невозможным восстановление инфраструктуры. Кроме того, ТЭЦ снабжала Кременчуг горячей водой и отоплением. Поэтому ремонт теплоэлектроцентрали критически важен для города.

Отражены удары по Одесской области

Ночью враг атаковал Одесскую область двумя ракетами Оникс с территории временно оккупированного АР Крым. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

К счастью, благодаря безупречной работе украинской ПВО удалось сбить обе крылатые ракеты.

Однако Братчук напоминает, что в Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота РФ, пытающаяся блокировать северо-западную часть Черного моря.

Там находятся два корабля-ракетоносца, одна подводная лодка и три больших десантных корабля. Поэтому угроза ракетных ударов остается высокой.

Взрывы в Днепропетровской области

Сегодня ночью рашисты снова обстреляли Криворожский район. Они несколько раз ударили из артиллерии по селу Большая Костромка. Несмотря на разрушение, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Атака на Харьковскую область

Сегодня ночью россияне впервые ударили по селу Фартушно в Харьковской области. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленка.

К счастью, погибших или раненых нет. По словам Коваленка, ракета попала в сельхозпредприятие. Как следствие, разрушен один из корпусов. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

Наши защитники сохраняют спокойствие и уверенно оттесняют рашистов с нашей территории. Смотри, как украинские военные защищают Донецкую область сегодня.

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