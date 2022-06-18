Украина

Утренние взрывы в Кременчуге, Одессе, Днепре и Харькове: что известно о разрушениях и пострадавших

Елена Яковлева, редактор сайта 18 июня 2022, 11:15

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Обстріли Кременчука, Одеси, Криворізького району, Харківщини 18.06.2022

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