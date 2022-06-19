Стой, купаться нельзя! ГСЧС рассказало, чем опасны водоемы по всей Украине

Когда на дворе +30°C, так хочется окунуться в прохладную воду, а затем сесть под деревом на пляже. Но в этом году купальный сезон опасен на всей территории Украины.

Заместитель начальника Управления пожарной безопасности ГСЧС Александр Чекригин рассказал, что могут таить в себе водоемы.

Я от имени ГСЧС призываю всех людей воздержаться от купального сезона в этом году, дождаться победы, а потом отдыхать и купаться, — отметил он.

Купаться опасно не только в Одесской области, где, к сожалению, был случай подрыва на мине. Киевские водоемы также могут крыть в себе неприятные “сюрпризы” от рашистов, ведь большая территория в марте была под оккупацией.

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И даже вручение повесток на пляжах не останавливают людей от соблазна погреться на солнышке.

А пока пиротехнические подразделения ГСЧС занимаются разминированием прибрежных зон и пляжей на освобожденных территориях. На сегодняшний день взрывотехники уже изъяли около 600 опасных предметов из украинских акваторий.

В Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота РФ, поэтому риски ракетных ударов остаются очень высокими.

Вчерашние обстрелы Одессы, Кременчуга, Криворожского района и Харьковской области в очередной раз доказали это. Узнай последствия атак.

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