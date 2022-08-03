Без страху та зайвих переживань: прості поради, які допоможуть навчитися плавати

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Серпня 2022, 09:00
Як навчитись плавати
Фото: Unsplash, Pexels

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