Без страху та зайвих переживань: прості поради, які допоможуть навчитися плавати

У кожного бувають власні потаємні страхи. Комусь складно підніматись на найвищий поверх, хтось панічно боїться бджіл, а декому лячно заходити у воду. Але влітку кортить здолати усі перепони та навчитись плавати.

Тоді постає питання, як це зробити. Особливо якщо ти вже доросла людина і переймаєшся не стільки за те, щоб не потонути, а радше як не згоріти від сорому. Таке питання мучило й мене минулого року.



На щастя, проблем зі страхом потонути не було, оскільки такого досвіду раніше не мала. Тому довелось вирішувати, як і де можна вчитись плавати.

І найчастіше рекомендація сходиться на одному місці — басейн. Там немає хвиль та купи людей, які б могли завадити навчанню. Та й почуття безпеки значно вище, коли знаєш, що вода очищена, а поряд завжди є хоча б інструктор та бортик, а часто ще й тренер.

Найкращим рішенням, щоб навчитись плавати, буде взяти уроки у професійного плавця, який точно знає, як триматись на воді. У кожного свій ритм навчання. Комусь може вистачити основ і пари занять, а декому буде спокійніше після близько десяти занять у басейні.

Можна спробувати навчитись плавати й самостійно, але варто пам’ятати про кілька простих правил та спробувати виконувати деякі вправи, щоб полегшити навчання.

Прості правила, що допоможуть триматись на воді

Передусім потрібно навчитись правильно дихати. Це дозволить не лише не наковтатись води, але й тримати тіло постійно на поверхні. Стабільна кількість повітря в легенях триматиме тебе на плаву, наче наполовину наповнену пляшечку з водою.

Ще одна річ, про яку варто пам’ятати — це розслаблення. Коли м’язи не напружені, їм простіше триматись на поверхні води та тримати баланс, щоб не провалюватись.

Та щойно ти починаєш метушитись та махати кінцівками, тіло одразу тягнеться на дно. Крім того, через постійну напругу може виникнути судома, що досить небезпечно навіть для досвідчених плавців. Тож краще спробуй розслабитись, і вода триматиме тебе сама.

Вправи для дихання, що допоможуть у навчанні

Перші вправи, які одразу порадить тобі зробити будь-який тренер з плавання, стосуватимуться дихання.

Найпростіше, що можна зробити — це триматись за бортик, зробити глибокий вдих, опустити обличчя у воду та повільно видихнути носом чи ротом. Коли повітря закінчиться, варто лише підняти обличчя.

Також можна спробувати згодом чергувати дихання. Тобто набрати повітря, опустити обличчя, зробити, наприклад, три видихи носом, а потім стільки ж ротом. Головне, щоб їх була однакова кількість.

Така проста вправа може допомогти не лякатись, коли під час плавання доведеться на кілька секунд опускати голову у воду. Крім того, дихання — це основа роботи усіх плавців.

Ще кілька вправ, щоб почати вчитись плавати

Після вправ на дихання можна спробувати лягти на воду. Найпростіше навчитись спочатку лежати на спині, тримаючись за бортик. Тоді не доведеться перейматись за те, що не зовсім умієш синхронізувати дихання та рухи у воді.

Потім на спині можна працювати ногами. Стопи та литки мають бути розслабленими та почергово рухатись.

Після цього можна взяти в руки спеціальну дощечку, яка триматиме тебе на поверхні, і з нею спробувати плисти на спині, плавно рухаючи ногами від стегна.

Якщо наважишся перейти до плавання лицем донизу, то теж потрібно розпочинати біля бортика, але додаючи ще й рухи головою та дихальні вправи.

Наприклад, однією рукою тримаєшся за бортик, іншою намагаєшся гребти та повертати корпус. Дихання потрібно синхронізувати так, щоб вдих робився з положенням голови на боці, коли вухо занурене у воду. У цей час інша виринає наверх, а коли рука гребе у воді, голова повертається у воду і робиться видих.

Згодом можна змінювати руки та теж тренуватись, тримаючись за бортик. Пізніше можна взяти дощечку і з нею пропливати спочатку 25 м, а потім збільшувати відстань до 100 м.

Однак все-таки безпечніше та простіше спершу навчатися з тренером, який зможе врахувати усі твої побажання та особливості організму. Крім того, він може підказати, як впоратись зі страхом води.

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